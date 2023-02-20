«Путин должен что-то придумывать». Разговор NV с Павлом Климкиным — об историческом визите Байдена и соперничестве США с Китаем 20 февраля, 21:04 Эксклюзив NV Павел Климкин рассказал об историческом визите Байдена в Киев и соперничестве США с Китаем (Фото:Kyiv Security Forum / Facebook)

Визит президента Джо Байдена в Киев стал уникальным даже для Белого дома, ведь это первый случай в истории Америки, когда лидер США посетил столицу воюющей страны и где американские военные не контролируют критическую инфраструктуру.

Почему визит, без сомнения, исторический и выгодный как для Украины, так и для США, а также как обостряется соперничество между США и Китаем, дипломат Павел Климкин рассказал в интервью Radio NV.

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— Вы не удивитесь, если мы будем с вами говорить о визите президента США Джо Байдена в Киев. А кому выгоднее был этот визит сейчас: Украине или самой Администрации президента Байдена?

— И нам, и американцам. И в действительности еще и время выбрано почти идеально. Сегодня, если говорить об американцах, так называемый президентский день в Соединенных Штатах, когда вспоминают президентов. И Байден показал: он — президент, за ним лидерство.

Именно накануне путинского послания состоялся этот визит. Теперь Путину нужно что-то придумывать. И, наконец, весь мир будет видеть, что он будет отвечать Байдену.

Более того, у Байдана как раз после того, как он вернулся из Киева, будет речь в Польше. Я думаю, что это будет историческая речь, действительно очень крутая. Я уверен, что ее очень долго готовили. И для Байдена это, как для человека, для президента, он показал, что это миссия, когда он приехал сюда и все реально этого ожидали.

А для нас это, во-первых, символический визит. Если хотите — исторический. Когда Байден приезжает, на самом деле [появляется] понимание, что «я с вами, Америка с вами». И это не пустые слова — «я действительно здесь накануне годовщины вторжения». И что Соединенные Штаты будут оставаться основным партнером и союзником. Друзей, конечно, не делят на первых, вторых и третьих. Но американцы — это 100% номер один. Потому это для всех выгодно.

— Общаясь с людьми, которые посещали Мюнхенскую конференцию безопасности, моим коллегам показалось, что в Администрации Байдена все о политике по отношению к Украине решает один человек. И говорят, что это его советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Можете ли вы подтвердить эту информацию? Чего нам ждать от господина Салливана?

— Я с этим не согласен. Я уважаю Джейка. Он действительно очень классный. У него глобальный взор. Но человек, который принимает все решения относительно нас, Украины, этой войны — это Джо Байден. Это 100%. Это я знаю из многих источников.

Есть, конечно, люди, с которыми президент Соединенных Штатов говорит, консультируется, спрашивает у них совета. И это, конечно, военные, Государственный департамент. Я знаю, что руководитель ЦРУ Бернс, которого я знаю еще как заместителя Госсекретаря, очень сильно влияет также на мнение Байдена.

То, что Джейк сводит все, как комплексную политику, комплексную политическую линию, это действительно так. Но думаю, что человеком, который принимает решение, является однозначно Джо Байден. В этом у меня нет сомнений.

— Общались с политологом Владимиром Фесенко. И, по его мнению, демократам очень невыгодно, если эта война продлится еще в 2024 году, потому что у них выборы. Это будет означать, что недостаточно сделали демократы. И Республиканская партия, кандидаты от Республиканской партии будут на этом играть. Действительно ли демократы — это последние люди в Америке, которым выгодно, чтобы война длилась долго?

— Никому не выгодно, чтобы война продолжалась долго. Это совершенно очевидно. Даже китайцам не выгодно, чтобы война продолжалась долго. Они, конечно, взыскивают с этой войны. Но сейчас все российские потоки (энергоносители, нефть, газ) переориентируются с Запада на Индию и все больше на Китай. А это значит, что головная боль зависимости, которую столько лет имела Европа и реально не хотела по этому поводу ничего делать, возвращается на Китай.

И не просто так китайцы сейчас оживились, планы будут представлять через пару дней, и думают, что делать. Появились данные, что они могут поставлять даже летальное оружие. Об этом госсекретарь США Блинкен говорил с Ваном Йи — главным человеком, ответственным за международные отношения.

Поэтому я совершенно не согласен. Я считаю, что никому не выгодно, чтобы война шла очень долго. Я считаю, что это влияет на мировые рынки.

Вы упомянули Мюнхен. Я тоже много общался со своими друзьями и приятелями. У меня там их много. То, что бросается в глаза многим на Мюнхенской конференции — это то, что представители незападного мира (разных стран: латиноамериканских, африканских, азиатских) очень жалуются. И это не то, что они нас не любили, Украину. Нет. Вовсе нет. Но они говорят, что война отвлекает и нас, и главное Запад. Время тратится, конечно, на Украину. Деньги тратятся, переориентируются на Украину. Оружие тоже. Возникает вопрос: что дальше?

Но есть и другие глобальные вызовы. Для нас это Украина — больше всего, а для кого-то — борьба с изменениями климата, для кого-то — поставки удобрений, для кого-то —что-то еще.

И потому я не согласен, что именно для демократов в контексте президентской кампании нужно как можно быстрее завершить эту войну.

Я, кстати, от своих знакомых в Конгрессе республиканцев слышу: нам нужна стратегия, нужно видеть, когда мы можем и как идти дальше. И, кстати, республиканцы здесь занимают очень последовательную позицию.

Поэтому я бы по отдельным партиям и по отдельным странам такого распределения очень четкого не делал. Я его, к примеру, не вижу.

— Диванные пропагандисты Российской Федерации уже сказали о том, что, во-первых, надо бомбить Киев, потому что там же Байден. Во-вторых, они говорят, что визит Байдена в Украину — это демонстративное унижение России. Видите ли вы в этом унижение России? В одно суверенное государство прибыл президент другого суверенного государства. Где здесь унижение России?

— А это соответствует их ментальности. Они нас видят, как третий сорт относительно себя. Никогда их мы перевоспитать не сможем. Они такие, как есть. Для многих действительно эта ментальность, идеология — это навсегда.

И приезжающий в Киев Байден — это олицетворение того, что Украина, которую они считают своей, в истории которой нет государственности, нет языка и вообще ничего нет. А тут выходит так, что на самом деле все наоборот. Да еще люди доказывают, что они круче россиян. И вот у них перед глазами ломается вся логика. Они начинают спрашивать: а куда мы идем, что такое наша победа, что такое наше поражение, что мы для этого делаем или не делаем. Но это мы им оставим. Пусть они с этим играют.

Они никогда нас не примут. Я в это совершенно не верю. Наблюдая за Россией уже много лет и профессионально тоже, я вижу, что на самом деле большинство россиян являются частью и основой этого режима.

[Президент Франции Эммануэль] Макрон на пути с Мюнхенской конференции дал интервью. И впервые сказал одну вещь, которую я, кстати, уже очень долго ждал от европейских лидеров. Он сказал: «Вот сменим Путина, а что дальше, то будет лучше?» И это признание того, что это не только Путин, не часть российских элит. Это и есть сегодняшняя идеология. Она реваншистская, сознательно воспитывалась и использовалась. И без перезагрузки этой идеологии, этого режима, не может быть никакого баланса, никакой стабильности, в конце концов, мира. Вот это понимание заходит.

А то, что там прыгают руководители этих каналов, пусть прыгают. Они видят это как унижение России — это их проблема. Пусть тогда лечатся в соответствии с имеющимися возможностями в России.

— Обострились отношения США и Китая после того, как над США и Канадой сбили эти шпионские шары. Более того, госсекретарь США Энтони Блинкен требовал встречи с Ван Йи, главой МИД Китая, лишь для того, чтобы накричать на Ван Йи. Уже есть острые заявления со стороны Китая. Этот представитель МИД Китая сказал, что Штаты не имеют права читать лекции о возможной поставке китайского оружия в Россию. А Китай как будто требует мира и переговоров. Этот конфликт США и Китая, таких супер государств, что он значит для Украины?

— Это на самом деле пока не конфликт. Это реальное соперничество. И для нас не будет хорошо, если это перейдет на уровень вражды. Я ожидал такого поднятия ставок в смысле риторики. Насколько я знаю из своих источников, китайцы действительно настаивали, чтобы именно Госдепартамент попросил эту встречу. Для них просто протокольно это было важно.

Сейчас риторика приобретает совсем другой уровень, что, я считаю, действительно идет на пользу российскому режиму. Я думаю, что Китай будет очень осторожно думать, как помогать России. Но сейчас я вижу, что Китай не просто не готов бросить этот режим. Не то что он его любит, просто он ему нужен.

У меня такое чувство, что китайцы начали думать о возможности частичного коллапса в России. Может быть, милитарного, возможно, экономичного, возможно, в смеси. Поскольку стратегия Запада — стратегия тысячи порезов России состоит в том, чтобы давить одновременно милитарно, санкциями, изоляцией и многими вещами.

И обратите внимание: именно во время Мюнхена появилось официальное обвинение американцами России в том, что они совершили преступления против человечности. Военные преступления — это одна реальность. А вот преступления против человечности — это действительно означает, что — все, вы преступники. И как-то с вами теперь разговаривать можно только по другому плану и по другому типу.

В Москве это очень хорошо поняли. Но это поняли и в Китае. И они поняли, что давление на Россию не просто увеличилось. Запад переключил вторую передачу и намеренно выбрал время перед годовщиной вторжения.

Думаю, что Китай будет пытаться сейчас играть на ничью очень последовательно. И план, который мы увидим через несколько дней, как обещали (хотя [мирный] план, по моим данным, разрабатывается уже несколько месяцев), будет, вероятно, о стандартных вещах. Так «дружба-жвачка», «давайте остановимся, начнем говорить», а давайте демилитаризация. Поэтому именно в этом китайская логика, как я ее вижу.

И Ван Йи не просто выбрал такой маршрут. Он же поехал по маршруту Париж-Рим-Мюнхенская конференция, затем, кстати, еще Венгрия, а затем Москва. И интересно, что когда у нас был Байден в такой классный солнечный день, Ван Йи был в такой приторной, суровой, облачной Москве, тоже многое обсуждал.

Я думаю, что Путин учтет некоторые вещи в своем послании завтра. Поскольку мнение Китая для него критичное. Он прекрасно понимает, что поддержка Китая в сегодняшней реальности для него это как клиническая поддержка. Без этого фактически Россия будет мигрировать в какую-то большую Северную Корею. Это всем понятно.

— Вы говорите, что Китай сейчас будет играть на ничью. Но ничья точно не выгодна Украине. А Китай — очень влиятельный игрок. Есть ли возможность убедить Китай, чтобы он не вничью играл, а все же так, как выгодно нам?

— Думаю, что игра на ничью, которая будет в нашу пользу. В этом китайцев можно убедить. Для этого есть аргументы. Некоторые из них публичны и известны, некоторые — не публичны.

Убедить Китай играть прямо на нашу победу сегодня на самом деле сложно. Поскольку коллапс России сегодня, думаю, Китаю невыгоден. Поскольку это будет означать, что Запад победил. Это будет означать, что Китай находится в гораздо более слабой позиции. Это будет означать совершенно иную геополитическую конфигурацию. И незападный мир, который прежде всего будет говорить с Западом, а только после этого с Китаем, и еще многое.