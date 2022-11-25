Обсуждают с союзниками. В Германии прокомментировали идею Польши о размещении в Украине систем Patriot 25 ноября, 14:24 Появилась реакция Германии на идею Польши о размещении в Украине систем Patriot (Фото:NATO/flickr.com)

Германия обсуждает с союзниками инициативу Польши о передаче Украине ракетных систем Patriot.

Об этом заявила представительница немецкого правительства Кристине Гоффманн, сообщает Укринформ.

«Реакцию Польши на это предложение мы, конечно, приняли во внимание, а также то, что наше предложение было положительно воспринято общественностью в Польше… То, как мы будем в дальнейшем действовать с польской инициативой, мы советуемся с Польшей и нашими союзниками», — отметила она.

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По ее словам, если бы системы Patriot были переданы напрямую Украине, это создало бы «новую ситуацию».

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в польском Пшеводуве у восточной границы 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой направить в Украину системы ПВО Patriot, которые Берлин хотел передать Варшаве.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал эту идею.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что системы ПВО Patriot предназначены для обороны воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине необходимо согласие стран-союзниц.

В Воздушных силах заявили, что ракетная система Patriot усилит ПВО Украины.

