В Белом доме объяснили позицию Байдена по поводу возможности переговоров с Путиным 3 декабря, 07:00 Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Президент США Джо Байден не намерен разговаривать с кремлевским диктатором Владимиром Путиным прямо сейчас, заявили в Белом доме.

Об этом сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя высказывание Байдена о готовности поговорить с Путиным, но только в случае, если тот ищет способ положить конец войне, сообщает Голос Америки.

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Кирби отметил, что ни одна из сторон не выдвигала никаких условий для таких дискуссий.

«Сейчас мы еще не достигли того момента, когда переговоры кажутся плодотворным путем», — подчеркнул он.

В Госдепе заявили, что встреча Байдена с Путиным возможна только если Кремль продемонстрирует готовность завершить войну.