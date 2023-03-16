«Украина получит супероружие». Как США отреагируют на то, что РФ сбила их беспилотник — политолог 16 марта, 14:58 Николай Давыдюк убежден, что США накажут Россию за то, что она сбила их беспилотник MQ-9 Reaper (Фото:US Air Force фото/Staff Sgt. Brian Ferguson)

Политолог Николай Давыдюк в интервью Radio NV рассказал, как США отреагируют на то, что Россия сбила их беспилотник MQ-9 Reaper.

«Штаты сейчас публично отреагируют мягко. Уже сегодня мы видим новость, что конгрессмены и сенаторы требуют от Пентагона передачи F-16. Сенаторы и конгрессмены, две недели назад слышавшие заявление Байдена, что F-16 не ко времени, уже требуют этого от Пентагона. Вот это реальный ответ на сбитый беспилотник», - сказал Давыдюк в эфире Radio NV.

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Политолог подчеркнул, что россияне «будут за это (за то, что сбили американский беспилотник – ред.) наказаны», а «Украина получит супероружие».

Информация об инциденте с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем появилась 14 марта. Два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, выполнявшего стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил винтом MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

Секретарь совбеза России Николай Патрушев заявил, что россияне хотят достать затонувший американский дрон.

На этом фоне в Черном море зафиксирована нетипичная активность российских кораблей.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что США удаленно стерли с Reaper конфиденциальное программное обеспечение.

16 марта канал CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что российские силы добрались до места падения MQ-9 Reaper.