Британская разведка спрогнозировала действия России после выхода из зерновой сделки 20 июля, 09:15 Британская разведка спрогнозировала действия России после выхода из зерновой сделки (Фото:REUTERS/Mehmet Emin Caliskan)

В британской разведке предположили, что после выхода России из зерновой сделки российский Черноморский флот будет принимать активную роль в срыве всех торговых операций.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в четверг, 20 июля.

По данным отчета, попытки России заблокировать любую торговлю в Черном море будут под угрозой из-за украинских надводных кораблей без экипажа и крылатых ракет береговой обороны.

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Разведчики считают, что Россия, вероятно, приняла решение выйти из зернового соглашения, поскольку решила, якобы оно больше не отвечает ее интересам.

При этом страна-агрессор замаскировала это дезинформацией о том, что ее выход связан якобы с беспокойством относительно «угрозы украинских мин» и «использования Украиной зернового коридора в военных целях», не предоставив никаких доказательств для этих утверждений.

Отмечается, что срыв Россией черноморской зерновой инициативы фактически «свел на нет» все усилия, благодаря которым, несмотря на войну, был обеспечен безопасный проход судов, вывозивших зерно из Украины.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

