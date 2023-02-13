«Невыносимый итог войны». Что произойдет с Россией, если она применит ядерное оружие в Украине — объясняет историк Снайдер 13 февраля, 09:29 Россия не способна добиться успеха на поле боя, применяя конвенционное оружие. На снимке — пожары в Бахмуте, который защищают ВСУ (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Применение тактического ядерного оружия на украинском поле боя будет стоить России гораздо дороже, чем что угодно — это будет признание поражения армии и утрата особого статуса государства. Такое мнение в своей колонке высказал американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.



Представление о поводе для применения российского ядерного оружия основывается на странной эмпатии: Путин якобы почувствует, что приперт к стене и не имеет выбора. Но эта гипотеза опровергнута, заметил Снайдер.

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«Россия проиграла битвы под Киевом, Харьковом и Херсоном и при этом не применила ядерное оружие. Россия почти год терпит удивительные поражения разного рода, не в последнюю очередь из-за краха всего ее военного плана, предполагавшего свержение украинского правительства и контроль над всей страной. И по-прежнему никакого применения ядерного оружия», — констатировал автор.

Фактом является угроза применения ядерной бомбы, то есть разговоры об этом, пишет Снайдер.

«Российские расчеты заключаются в том, что разговоры о ядерной программе заставят европейцев и североамериканцев воздержаться от отправки оружия. Но развертывание разговоров очень отличается от развертывания оружия. На самом деле, первое — альтернатива второму. Мы слишком легко предполагаем, что слово должно предшествовать делу. Но слово и есть дело. Когда разговоры о развертывании ядерного оружия являются политикой, фактическое развертывание ядерного оружия отменяет эту политику. Ожидаемая угроза больше недоступна после ее осуществления», — отметил он.

Российское руководство знает, что Запад отправил бы в Украину еще больше оружия, если бы Россия применила ядерную бомбу на поле боя. Следовательно, такой гипотетический ход Москвы не выиграет войну, но станет колоссальным ударом по статусу России, а это, как убежден историк, именно то, что волнует российских лидеров.

«Когда началась эта война, двумя факторами, заставившими россиян поверить в то, что они сверхдержава, были армия и ядерный арсенал. Первый источник статуса сейчас под вопросом. Если Россия применит ядерное оружие, это будет признанием того, что ее армия потерпела поражение. Итак, первый источник статуса будет утрачен — вместе со вторым», — пояснил он.

Кроме того, ядерный взрыв в Украине станет сигналом для многих государств развивать собственный арсенал оружия массового уничтожения.

«Когда это произойдет, Россия перестает быть сверхдержавой даже в сознании россиян. Это для российских элит будет единственный невыносимый итог этой войны», — подытожил Снайдер.

4 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил украинцам «ударом возмездия», если они будут атаковать военные объекты россиян в оккупированном Крыму, и заявил, что «вспыхнет вся Украина», намекая на применение ядерного оружия.

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, если Россия применит ядерное оружие на линии фронта, это подвергнет опасности ее собственную армию и население оккупированных территорий.

«Применить внутри Украины? Продемонстрировать решительность? А что это даст? Самое большое доказательство того, что международный трибунал им всем гарантирован, потому что Украина не является ядерной страной и не представляет угрозы», — заявил Резников.