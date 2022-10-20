«Недодиктатор еще и недополководец». Медведчук начал эту проигрышную для Путина войну, а Пригожин ее завершит — интервью с Давыдюком 20 октября, 20:13 Эксклюзив НВ Украинский политолог Николай Давыдюк (Фото:Дмитрий Ларин / Николай Давидюк via Facebook)

Политолог Николай Давыдюк в интервью Радио НВ проанализировал, какие процессы происходят с диктатором Владимиром Путиным и его окружением, разрушающим Россию, и какова в этом роль ВСУ.

— В американском Институте изучения войны решение Путина о введении военного положения на оккупированных территориях Украины назвали юридическим театром. И говорят, оно призвано узаконить практически любые меры российской власти. Объясните, пожалуйста, что означает любые меры? И зачем Путин принял это решение?

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— Думаю, это демонстрация того, что Путин юридически безграмотный человек. Он принимает решения, которые вообще ни на что не влияют, выглядят юридически ничтожными и безграмотными. Это первое.

Во-вторых, я думаю, что эта мобилизация призвана сохранить его политически внутри России из-за того, что «частичная мобилизация» уже начала переходить в общественно-политические волнения. Он почувствовал, что может не удержаться и сказал, что через две недели завершится. И поэтому сейчас будет пытаться находящихся в оккупации украинских граждан превратить в мобилизованных и призванных в армию. То есть он хочет произвести замену своих на наших и с заградотрядами их пускать в бой.

Это чрезвычайно опасно, потому что он сейчас будет пытаться этих людей использовать в качестве живого щита, очень часто забрасывая на поле боя даже без оружия. За этим нужно очень следить и сделать так, чтобы этого не произошло.

Что касается военного положения на наших территориях. Путин хочет продемонстрировать все-таки, что это его территория, понимаете? Выходит так, что он провел референдум, а мир их не признал, ВСУ это не признали, даже больше — начали делать наоборот, возвращать эти территории в состав Украины. И ему нужен был какой-то шаг, чтобы продемонстрировать, что он хоть какое-то имеет отношение к этому.

Британская разведка говорит, что Украина как раз набрала очень хорошую динамику, освобождает населенные пункты и движется к освобождению Херсона. Как минимум большей его части.

— А не приближает ли это решение Путина к объявлению полномасштабного военного положения в самой РФ?

— Думаю, пока нет. Он тестировал «частичную мобилизацию» и понял, что страна не хочет войны. Она хочет ее по телевизору. Причем еще и победную. А Путин не может россиянам предложить победную войну!

Недодиктатор оказался еще и недополководцем.

Люди начали разбегаться, убегать. Миллион россиян уехали, остальные начали прятаться, протесты в Дагестане, на других территориях. И он понял простую вещь, что он не удержит полную мобилизацию.