Столтенберг о ситуации в Бахмуте: РФ пытается компенсировать количеством качество 4 апреля, 11:26 Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в боях за Бахмут российские оккупационные войска пытаются компенсировать низкое качество в технике и командовании количеством.



В интервью Радио Свобода Столтенберг сказал, что в рядах армии РФ наблюдается низкий боевой дух, некачественная техника и плохая подготовка.

«Командование на самом деле не срабатывает во многих операциях. Но в то же время видим: то, чего российским войскам не хватает качественно, они пытаются наверстать количественно», — отметил он.

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По его словам, российское командование бросает в бой тысячи войск, плохо оснащенных и обученных, но «это наносит ущерб и они могут нанести потери и украинской стороне».

Столенберг отметил, что российские войска теряют гораздо больше солдат, чем украинцы, потому что не имеют качественного командования и оборудования, однако не надо недооценивать Россию, «поскольку она продемонстрировала готовность ввести десятки тысяч новых войск».

«Для меня это лишь еще один аргумент в пользу того, чтобы мы поддержали Украину, помогли Украине освободить землю и дать отпор российским захватчикам», — подчеркнул он.

Накануне представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.