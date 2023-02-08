Британская разведка сообщила о ситуации в дельте Днепра и на Кинбурнской косе

8 февраля, 09:00
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Кинбурнская коса (Фото:kirillovka.ks.ua)

Кинбурнская коса (Фото:kirillovka.ks.ua)

По данным британской разведки, на юге Украины после выхода российских войск с западного берега Днепра в ноябре 2022 года продолжаются боевые столкновения и разведка на сложной сети островов и водных путей, образующих дельту реки.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что российские силы использовали небольшие лодки, чтобы сохранить присутствие на ключевых островах.

При этом Украина несколько раз успешно применяла дальнобойную артиллерию для нейтрализации российских форпостов.

Видео дня

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1623199796352745475

Обе стороны, вероятно, также разместили небольшие группы на Кинбурнской косе, добавили в ведомстве.

По данным разведки, и Украина, и РФ стремятся сохранить свое присутствие в этих районах, чтобы контролировать морской доступ к стратегически важной реке и предупреждать о любых попытках своих противников начать масштабную атаку через реку.

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В ведомстве считают маловероятным, что Россия попытается форсировать Днепр — это было бы очень сложно и дорого.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщали, что ВСУ ежедневно наносят удары по вражеским позициям на Кинбурнской косе.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Разведка Река Днепр Кинбурнская коса Война России против Украины

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