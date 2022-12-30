«Договор с РФ о защите не действует». Интервью НВ с послом Армении Владимиром Карапетяном — о России, Азербайджане и Украине 30 декабря, 09:36 Эксклюзив НВ Посол Республики Армения в Украине Владимир Карапетян (Фото:Тернопольский городской совет)

Как Армения, член ОДКБ, относится к России и Украине после 24 февраля на фоне того, что имеет вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, где Кремль не выполняет свои обязательства гаранта, посол Республики Армения в Украине Владимир Карапетян рассказал в интервью Радио НВ.

— 29 декабря был массированный ракетный обстрел Россией территории Украины. Человеческий вопрос: что вы ощущаете во время таких атак?

— Мы уже настолько свыклись с этими ужасными бомбардировками, что не каждый день идем в укрытия и не каждый день мы следуем тем правилам, которые рекомендуют в том числе и власти Киева.

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В то же время мы очень переживаем вместе с вами эту ситуацию. Это неприемлемо и должно закончиться как можно скорее.

Несмотря на все это, посольство Армении — единственное, насколько я знаю, которое не уменьшило свой состав. Мы полным составом работаем в Украине, в том числе этим поддерживая Украину, украинский народ.

— Мы понимаем, что это означает. Когда в феврале начали уезжать посольства, после этого последовало вторжение.

— Мы были в Украине, не выехали.

— У Армении свои сложные отношения с Россией. Украинцы следят за тем, что делает Россия с Арменией. Армен Григорян, секретарь Совбеза Армении, заявил, что Кремль склоняет Ереван принять все мирные предложения Баку. Речь идет о Нагорном Карабахе — конфликте, который длится много лет между Азербайджаном и Арменией, и о нападении со стороны Азербайджана на Армению не только там. Григорян говорит, что есть предложение отдать Лачинский коридор — это шестикилометровый горный коридор, соединявший Армению с Нагорным Карабахом. Как вы оцениваете такое предложение России?