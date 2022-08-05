«Путин умеет читать геополитику». Какие выводы Кремль сделал из визита Пелоси в Тайвань — Климкин.

5 августа, 18:42
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и президент Тайваня Цай Инвэнь в Тайбэе, Тайвань, 3 августа 2022 года (Фото:Taiwan Presidential Office/Handout via REUTERS)

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и президент Тайваня Цай Инвэнь в Тайбэе, Тайвань, 3 августа 2022 года (Фото:Taiwan Presidential Office/Handout via REUTERS)

Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины 2014−2019 годов, рассказал Радио НВ, какие выводы сделал Кремль после визита Нэнси Пелоси в Тайвань.

«В Кремле умеют читать геополитику, и Путин умеет читать геополитику. Он понимает, что Штаты хотели показать спокойную, уверенную силу, что они готовы разговаривать, но только на своих условиях. Это то, что уже повторяли представители американской администрации: да, мы готовы разговаривать, да, разговор рано или поздно начнется, но на наших условиях. И так же они говорят Китаю, но с Китаем это фундаментальное отличие, с Китаем готовы разговаривать, готовы договариваться о взаимном учете взглядов и условий. А с Россией должно быть очень ясно: договариваемся на наших условиях, это должна быть общая стратегия Украины и Запада», — рассказал бывший министр.

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Климкин добавил, что путь Украины в ближайшие 20 лет — это полностью стать частью Запада, причем иметь там и влияние, и возможность влияния на отработку внутренних правил и принципов Запада.

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Он добавил, что это лучшая стратегия вне зависимости от конкретных форматов.

«И мы прекрасно понимаем, что в произошедшей перезагрузке вопрос, а где вообще окажется Россия, поскольку в первой лиге ее на перспективе не будет. Но это делает российский режим еще более опасным на этапе упадка», — сказал дипломат.

Ранее народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин в интервью Радио НВ предположил, что Россия и Китай заранее могли договориться об обострении ситуации сначала в Украине, а затем вблизи Тайваня, чтобы распылить внимание Соединенных Штатов и уменьшить их возможности.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   США Россия Владимир Путин Китай Украина-Россия Павел Климкин Тайвань Украина Радио НВ Нэнси Пелоси

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