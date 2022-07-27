Два шага. Как Молдова может вернуть Приднестровье — эксперт

27 июля, 18:33
Алексей Мельник считает, что чтобы восстановить территориальную целостность Молдовы, прежде всего нужно перекрыть каналы контрабанды через Приднестровье (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Алексей Мельник считает, что чтобы восстановить территориальную целостность Молдовы, прежде всего нужно перекрыть каналы контрабанды через Приднестровье (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Радио НВ рассказал, как Молдова может вернуть Приднестровье.

Мельник подчеркнул, что в плане по восстановлению территориальной целостности Молдовы не должно быть пункта о доброй воле России.

Эксперт также заявил о необходимости лишить Россию ресурсов для того, чтобы поддерживать эту территорию, и интереса это делать.

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«А дальше уже можно под эти ключевые стратегические цели развивать подпункты, как это сделать. О ресурсах мы с вами сегодня говорили, это прежде всего перекрытие тех каналов контрабанды, которые подпитывают этот режим. Чтобы люди, которые там сейчас неплохо зарабатывают, имею в виду небольшого чиновника или бизнесмена, чтобы им просто эта территория стала неприбыльной», — объяснил он.

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Говоря о лишении России интереса поддерживать Приднестровье, Мельник упомянул о том, что, по разным оценкам «половина (его населения — ред.) имеет румынские паспорта, молдавские паспорта».

По его мнению, такая паспортизация способствует тому, чтобы местное население утратило интерес к поддержке Россией нынешнего статуса Приднестровья.

22 июля фейковый «министр иностранных дел» оккупированного РФ региона Молдовы Приднестровье Виталий Игнатьев, заявил, что этот регион намерен добиваться независимости, чтобы в дальнейшем войти в состав России.

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Белик сказал, что это якобы вопрос ближайшего будущего.

В ответ Бюро реинтеграции Молдовы заявило, что все международные партнеры и конституционные власти решительно поддерживают формулу мирного урегулирования приднестровского конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ.

В Бюро добавили, что реинтеграция Молдовы — основная цель переговоров об урегулировании приднестровского конфликта.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Россия Контрабанда Приднестровье Радио НВ Украина-Молдова

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