Планы диктаторов. Путин и Лукашенко — союзники, но мечты о будущем у них разные — интервью с Климкиным 6 декабря, 16:22 Белорусский и российский диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин не доверяет белорусскому узурпатору Александру Лукашенко, убежден экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Дипломат в интервью Радио НВ объяснил, что задумали агрессоры и почему их планы — разные.

— Снова активизировалась тема Беларуси в украинском медиапространстве, в мировом медиапространстве, Шойгу посетил Лукашенко, они что-то подписали. Но все началось с загадочной смерти министра иностранных дел Владимира Макея, которого называли одним из самых приближенных к самопровозглашенному президенту Беларуси. Кто-то говорит, что это, возможно, был сигнал Лукашенко, что он должен идти на новые уступки России. Вы очень опытный дипломат. Вы когда-либо пересекались с Макеем? Как можно оценить его влияние на белорусский режим, на Лукашенко? И о чем вам говорит его смерть?

Видео дня

— Разумеется, я много раз пересекался с Макеем, знаю, что он начинал как офицер спецслужб, потом стал помощником Лукашенко, потом руководителем администрации. Напоследок — министром иностранных дел.

— Он полковник ГРУ.

— Именно так. И как у полковника ГРУ, конечно, у него есть какие-то хвосты и скелеты в шкафу, мы это прекрасно понимаем. Мы также прекрасно понимаем, что он не был самостоятельным игроком в Лукашенко. Коммуникатором — да, но самостоятельным игроком не был.

Там есть единственный игрок, который на самом деле играет — это Лукашенко, а вторым игроком в Беларуси является Путин. Никаких других игроков там в последние годы на самом деле не было.

Я считаю, что очень высока вероятность, что Макей был убит. Конечно, есть соответствующие вещества, препараты, которые стимулируют инфаркт. Это совершенно не случайно, я просто знаю, как Макей следил за своим здоровьем, ценил свою позицию, у него были, я думаю, мечты когда-нибудь заменить Лукашенко. Сохранялись ли эти мечты в последние годы — вряд ли можно сказать.

Но моя интуиция [подсказывает], что это не был просто инфаркт, который Макея убил.

Я считаю, что Россия сегодня, во-первых, хочет окончательно проглотить Беларусь любыми путями. Сейчас есть Союзное государство, в будущем будет союзное государство, где у Беларуси уже не будет никакого маневра и возможности сказать свое слово.

Во-вторых, я думаю, что готовятся возможные варианты наступления с севера. Это могут быть не массированные наступления, а какие-то десанты, возможности перехватить, например Ровенскую АЭС, перерезать магистрали, железную дорогу. Наши военные и спецслужбы 100% об этом знают и планируют [оборону] на этот случай.

И третье. В какой-то момент Путин думает дожать Лукашенко все же к участию в военных операциях. Это тоже вполне возможно. Хотя я также не исключаю, что Путин думает о провокации не только на наших границах, но и НАТОвских. Я абсолютно уверен, что такой вариант тоже обсуждается.

— Чего Лукашенко еще не давал Путину, кроме того, что его войска пока не участвуют в войне на территории Украины?

— Он не давал окончательного вхождения Беларуси в состав России в случае нового союзного государства. Так чтобы Путин сказал: «Ну вот, наконец, возвращаем себе Беларусь».

И Путин 100% не верит Лукашенко. Он прекрасно понимает, что тот тянет из него деньги, пытается держать на плаву белорусскую экономику, которая без российских денег действительно не держится.

А под нынешними санкциями, что может экономически сделать Беларусь? Раньше она была «черным», «серым» каналом экспорта товаров в Россию. А сейчас Лукашенко прекрасно понимает, что и экономически, и в плане безопасности для него это путь в никуда. И он также понимает и чувствует своим животным чувством власти, что в какой-то момент Путин осуществит операцию по вхождению Беларуси в состав России на каких-то условиях федеральных округов, чего-то еще. Я думаю, что планы 100% у России готовы.

— Как вы оцениваете ту информацию, что именно Владимир Макей проводил переговоры с представителями Европейского Союза, США о том, чтобы о чем-то договориться ради Лукашенко? Вы вообще видите, что у Лукашенко еще есть шансы о чем-то договориться и получить какие-то гарантии от ЕС и США?

— Думаю, что Лукашенко очень этого хочет. Более того, он об этом мечтает и хочет выпрыгнуть из этой истории, сказать, что на него давил Путин, это был единственный шанс.

И в какой-то момент [он смог бы] поменять то, что он оставляет Беларусь полунезависимой на гарантии своей безопасности — и физической, и безопасности своих активов, и всего того, что он перевел за пределы Беларуси. Я абсолютно уверен, что он этого очень хочет.

Вел ли Макей эти переговоры? Возможно, какие-то вел. Но в целом у меня есть сомнение. За Макеем очень легко следить, и 100% российские спецслужбы его контролировали. У Лукашенко также есть другие медиаторы, ведущие переговоры. Он прекрасно понимает, насколько российские спецслужбы контролируют все происходящее в Беларуси. Поэтому я не верю в роль Макея как какого-нибудь ключевого переговорщика или медиатора. Некоторые контакты — да, но номер один — скорее нет.