«Война не закончится до конца года». Путин будет пытаться ускользнуть из патовой ситуации. Что задумал диктатор — Самусь 16 июля, 22:42 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что российский диктатор Владимир Путин намеренно будет затягивать войну до начала следующего года. В эфире Радио НВ эксперт объяснил свое мнение.

«У Путина сейчас очень тяжелая ситуация. Если вы посмотрите, что происходит на поле боя, на фронтах, [то поймете, что] россияне достигли предела своих возможностей. Да, они могут экстенсивно действовать — расширять удары своими неточными ракетами, бросать еще больше мяса в мясорубку на Донбассе или на других направлениях. Но принципиально нового они ничего не могут предложить», — уверен Самусь.

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По мнению эксперта, Путин понимает, что ему нельзя заканчивать войну до конца года:

«Он рассчитывает на то, что сейчас в Европе начнется небывалый энергетический кризис, соответственно экономический кризис, который достигнет ощутимых масштабов зимой-весной следующего года. Я уверен, что он будет пытаться дотянуть до этого срока, чтобы попытаться ускользнуть из абсолютно патовой ситуации – военного тупика, заставив Европу надавить на Украину. И начать переговоры уже на каких-то новых основах».

Поэтому Самусь не соглашается с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, заявившим, что закончить войну до конца года абсолютно возможно.

«До конца этого года Украина добьется военных успехов, но окончание еще не состоится. Я все же думаю, что это произойдет в следующем году, когда мы вместе с нашими партнерами додушим путинский режим», — добавил Самусь.

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