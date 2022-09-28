Это последний аккорд. Что на самом деле стоит за мобилизацией в России и ядерными угрозами — Бутусов 28 сентября, 20:38 Мобилизированные в Ростовской области РФ, 26 сентября (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ объяснил, что на самом деле стоит за мобилизацией в России и ядерными угрозами.

«У них уже кончились все наемники, добровольцы, кадровые военные, зеки. Теперь остается загнать тех, кто послушен и повинуется государственной пропаганде. Вот на это рассчитан этот последний аккорд, о боеспособности здесь речь не идет, но они, насколько я вижу их доктрину, как они это делают, пытаются просто количественно повсюду, где у них не хватает людей, добавить их во все звенья», — прокомментировал Бутусов в эфире Радио НВ мотивы и ход мобилизации в России.

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Он добавил, что страна-агрессор мобилизирует не 300 тысяч человек, а «столько, сколько им нужно будет загнать и все эти дыры в планировании заткнуть пушечным мясом».

Бутусов отметил, что для противостояния России Украине нужно создавать армию, которая во всех компонентах будет иметь качественное превосходство над врагом.

Главред Цензор.НЕТ также сказал, что мобилизация и угрозы ядерным оружием — это попытки российского диктатора Владимира Путина перехватить стратегическую инициативу, которая от него уже не зависит.

«Они такими словами пытаются превратить войну в Украине из агрессивной войны в воображении собственного электората в отечественную войну. Они этот нарратив 22 года использовали, с георгиевскими лентами, „бессмертным полком“ и сейчас будут мировую войну, которую фактически развязал Путин, превращать в новую „Великую отечественную“ войну», — уверен он.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллиона россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что свидетельствует о проведении этнических чисток.

По данным Генштаба ВСУ, мобилизированные россияне уже начали прибывать на фронт в Украину без какой-либо подготовки.

21 сентября Путин также в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на аннексированные через фейковые «референдумы» территории Украины в случае их закрепления в конституции России.

