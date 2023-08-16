Нападение РФ на корабль у берегов Турции проверяет решительность Эрдогана — Reuters 16 августа, 22:22 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Нападение российских военных на судно Sukru Okan у берегов Турции повышает ставки — поскольку Анкара пытается убедить Москву вернуться к зерновому соглашению на фоне эскалации в Черном море.

Об этом сообщает Reuters.

Вооруженные морские пехотинцы совершили 13 августа налет на турецкое судно с вертолета в 60 км от северо-западного побережья Турции, в международных водах, недалеко от Стамбула. В Москве назвали это инспекцией перед отплытием судна в Украину.

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Турция, вторая по численности вооруженных сил страна НАТО, не сделала никаких публичных комментариев по поводу инцидента. Аналитики говорят, что это проверка решимости президента Реджепа Тайипа Эрдогана поддерживать хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, которого он пригласил в Турцию в этом месяце, чтобы обсудить возобновление зернового соглашения при посредничестве ООН, отмечает агентство.

Представитель министерства обороны Турции на условиях анонимности сообщил, что Анкара расследует рейд по Черному морю, но не предоставил никаких подробностей.

«Этот тип агрессии, совершаемой так близко к Стамбулу, остался без контроля и не уважает всеобщие права Турции. Молчание Анкары удивительно, но показывает, что она все еще рассчитывает на визит Путина и возвращение к зерновому соглашению», — сказал Йорук Исик, геополитический аналитик из Стамбула, работающий в консалтинговой компании Bosphorus Observer.

Черное море и турецкие проливы являются основным маршрутом, по которому Украина и Россия — два крупнейших мировых производителя сельскохозяйственной продукции — выходят на мировые рынки. Сейчас Россия и Украина заявили, что будут рассматривать приближающиеся к портам друг друга корабли, как суда, которые могут потенциально иметь военное назначение.

Айдин Сезер, бывший турецкий дипломат и внешнеполитический аналитик из Анкары, заявил, что осмотр Россией судна Sukru Okan под флагом Палау технически происходил в зоне боевых действий, несмотря на предупреждение Москвы и Киева. Учитывая, что Турция отправила в Украину ударные дроны и другое оружие, одновременно заявляя о своем нейтралитете в войне, «для Турции очень сложно найти свой голос в этом вопросе», — сказал он.

Срыв зерновой сделки: что известно

17 июля в Кремле заявили о приостановлении действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.



Также Россия объявила об отзыве «гарантий безопасности» судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.



Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ, в Кремле в ответ разразились угрозами.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города. В результате обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.



Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если условия страны-агрессора выполнят. Агрессор хочет вывести свое продовольствие на мировые рынки, а также, как пишет агентство Reuters, восстановить связь Россельхозбанка с международной платежной системой SWIFT.