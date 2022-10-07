«Идет процесс развала». Командир грузинского легиона о критике путинской «спецоперации» роспропагандой и гауляйтерами 7 октября, 17:07 Здания Кремля и МИД РФ на фоне заката, 29 сентября (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили в интервью Радио НВ прокомментировал критику путинской "спецоперации" роспропагандой и гауляйтерами в Украине.



На вопрос о том, что означает критика Минобороны РФ со стороны роспропаганды и даже херсонского гауляйтера Кирилла Стремоусова, Мамулашвили ответил Радио НВ, что это говорит о том, что в российских политических кругах уже есть разные мнения.

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По его словам, многие политики, которые поддержали Путина и его «спецоперацию», больше не хотят в этом участвовать, но «не знают, как выйти».

«Это политическое усилие западных стран, потому что практически все эти люди подвергаются западным санкциям и это довольно сложные для них санкции, потому что всю жизнь они коррупционными схемами накапливали финансы, которые сейчас под угрозой. Конечно же, они пытаются вылезти. И я думаю, как раз сейчас время, когда уже начнется сопротивление тех сил, которые не хотят терять свои накопленные финансы и те, которые все еще за „спецоперацию“», — объяснил командир Грузинского легиона.

Мамулашвили назвал это «естественным процессом».

«Как и в самой России идет процесс развала и дефрагментации России на республики, из которых она состоит. То же самое происходит в политических кругах», — отметил он.

На вопрос о том, может ли российская пропаганда пытаться переложить ответственность за провалы войны в Украине на минобороны РФ, командир Грузинского легиона сказал, что такое вполне возможно.

«Это российская пропаганда, она такая же непредсказуемая, как и в плохом смысле можно сказать, российская армия. Они будут говорить то, что нужно сегодня Путину. … Я думаю, там идет противоборство разных политических групп и довольно сложно сейчас определить, в каком направлении будет играть российская пропаганда как одно из политических подразделений в России. Делать анализ на данном этапе, я думаю, довольно сложно», — добавил он.

Хотя Вооруженные силы Украины начали активно теснить российские войска в Харьковской области как минимум с 6 сентября, Минобороны РФ несколько дней хранило молчание о поражениях своей армии. И лишь 10 сентября ведомство назвало стремительное отступление армии РФ «решением перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении».

Запоздалая попытка объяснить отвод войск внесла смятение в ряды российских пропагандистов и военных блогеров.

Так, пропагандист и российский боевик «ДНР» Захар Прилепин, комментируя провалы армии РФ, заявил, что «события на Харьковском направлении с полным основанием можно назвать катастрофой», описал их как результат «преступной безответственности тех, кто за это направление отвечал» и указал на провалы разведки РФ.

А бывший главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин («Стрелков») признал «продолжающийся острейший оперативный кризис на широком участке фронта, уже переросший в крупное поражение».

