Кулеба о санкциях против РФ: Путина остановит только нефтяное эмбарго и отключение от SWIFT всех банков 6 апреля, 14:07 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя анонсированные Евросоюзом санкции против России, заявил, что Владимира Путина остановит только нефтяное эмбарго и отключение от SWIFT всех российских банков.

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«Я ценю усиление пятого пакета санкций ЕС: запрет на российский уголь, на заход судов в порты ЕС и для операторов автомобильного транспорта. Но чтобы остановить Путина, понадобится газовое/нефтяное эмбарго и отключение от SWIFT всех российских банков», — написал Кулеба у себя в Twitter.

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По его словам, «сложные времена требуют сложных решений».

Ранее Евросоюз объявил о пятом пакете санкций в отношении России из-за войны в Украине. Новые санкции затронут импорт угля, запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками и запрет захода судов в порты.

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила о необходимости разработать стратегию, которая ударит по российской экономике пропорционально беспрецедентной жестокости войны, которую ведет РФ против Украины.



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