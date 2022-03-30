«Не только истерика на грани безумия». Тетерук рассказал, как довести оккупантов до потери здравого смысла и достичь долгосрочного мира 30 марта, 01:29 Цей матеріал також доступний українською Обувь русского солдата у артиллерии РФ, которую Украина захватила во время боев под Харьковом. 29 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Ветеран и нардеп VIII созыва Андрей Тетерук убежден, что сейчас нельзя давать российским оккупантам прийти в себя после первого этапа войны, иначе РФ может частично реализовать свои захватнические планы в Украине.

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«Они не смогли нас отправить в первом раунде в нокдаун и нокаут. А теперь они сами находятся в сложной ситуации и критически нуждаются в перерыве, чтобы оправиться, собраться с силами и контратаковать», — рассказал Тетерук в эфире Радио НВ.

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Сейчас, по мнению ветерана, РФ сосредоточит свои силы на том, чтобы создать сухопутный коридор в Крым и обеспечить полуостров водой. Поэтому, уверен Тетерук, российская армия должна круглосуточно находиться под «постоянным прессингом»:

«Их нужно сокрушительным огнем разрушать на каждой позиции, которая будет нами обнаружена. Там, где ВСУ нуждаются в передышке, перегруппировке, нужно использовать потенциал украинского народа, который сейчас объединен в батальонах территориальной обороны, добровольческих формированиях общин. Даже просто кошмарить их стрелковым огнем».

Все действия украинцев Тетерук предлагает направлять на то, чтобы они не могли «ни спать, ни отдыхать, ни заправляться, ни подвозить резервы».

«У бойцов должна быть не только истерика на грани безумия, они должны потерять здравый смысл. Мы на своей земле можем отдыхать, перегруппироваться. Они находятся на территории, которую не способны всесторонне контролировать. Поэтому нам нужно такой тактикой принуждать их быть в постоянном напряжении и стрессе. Думаю, что в таких условиях они не будут способны к эффективным боевым действиям», — считает ветеран.

Тетерук добавил: полная деморализация вражеской армии и доведение оккупантов до состояния, когда они не способны будут вести боевые действия, разрушит планы России. По его мнению, это и станет основой победы Украины, которую можно превратить в долгосрочный мир.

«Мы закончим эту войну победой нашего государства на [наших] условиях. Победа, которую мы конвертируем в долгосрочный мир, который мы будем способны контролировать. Не отпустив раненого зверя, укусившего человеческой крови, который просто залижет раны и вернется с отчаянной попыткой [реванша] за то унижение, которое они сейчас получили, за провал блицкрига. Это меня очень и очень беспокоит. Болит, когда я вижу, что Россия может использовать эти переговоры для обновления своего военного потенциала».

В Турции 29 марта состоялись переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины.

Глава переговорной группы Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в частности, Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны могут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по Крыму и Севастополю.

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