Кулеба рассказал, что нужно Украине от Запада для победы, помимо оружия
Дмитрий Кулеба (Фото:Дмитрий Кулеба/Facebook)
Украина помимо оружия для победы над Россией нуждается в выносливости западных партнеров, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В эфире France 24 он рассказал, что нужно Украине от партнеров, помимо оружия.
«Нам нужна выносливость. Не для нас, у нас есть выносливость. Нам нужна выносливость и у европейцев, и у жителей других стран Запада», — заявил Кулеба.
15 июня в МИД Польши заявили, что российский диктатор Владимир Путин хочет, чтоб Запад устал от войны России против Украины и занимался другими проблемами.
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