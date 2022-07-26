Кулеба рассказал, что нужно Украине от Запада для победы, помимо оружия 26 июля, 20:56 Дмитрий Кулеба (Фото:Дмитрий Кулеба/Facebook)

Украина помимо оружия для победы над Россией нуждается в выносливости западных партнеров, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В эфире France 24 он рассказал, что нужно Украине от партнеров, помимо оружия.

«Нам нужна выносливость. Не для нас, у нас есть выносливость. Нам нужна выносливость и у европейцев, и у жителей других стран Запада», — заявил Кулеба.

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15 июня в МИД Польши заявили, что российский диктатор Владимир Путин хочет, чтоб Запад устал от войны России против Украины и занимался другими проблемами.

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