«Нужно катастрофическое событие». Мы задали начало параду независимостей в России — политолог

21 октября, 19:42
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Российский диктатор Владимир Путин отмечает восьмую годовщину незаконной аннексии Крыма (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин отмечает восьмую годовщину незаконной аннексии Крыма (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Политолог Николай Давыдюк в интервью Радио НВ выразил мнение, что Украина задала начало параду независимостей в России, который начнется, когда произойдет «катастрофическое событие».

«То, что сейчас Украина подняла вопрос о признании независимости территорий Курил и принадлежности их Японии; то, что Украина проголосовала за независимость Ичкерии; то, что сегодня появляются протесты в Дагестане говорит о том, что мы задали начало параду независимостей в России», — сказал Давыдюк в эфира Радио НВ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=_y6Jy93lyv4

По его словам, «это пламя загорится» и «сильно масштабируется», но «для этого нужно большое катастрофическое событие».

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«Они могут быть разными, можно смоделировать очень большое количество событий. Но, тем не менее, толчок, который станет переломом, может запустить этот парад независимых государств в России. И самое главное: нам сейчас нужно подогревать вопросы Сибирской народной республики. Почему Сибирь должна своим газом и нефтью кормить Москву и Петербург? Точно так же могут дружить с Пекином и напрямую, например, продавать свой газ и нефть. Или дружить с Индией. Я думаю, что один из главных вопросов — это Сибирь и Кавказ. Если мы зажигаем Кавказ и выбиваем Сибирь — все, РФ не существует», — заявил политолог.

Согласно майскому прогнозу дипломата Владимира Огрызко, Россия распадется в ближайшие два года.

В конце августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ заявил, что цивилизованный мир уже практически решил, что Россия не должна существовать в том виде, в каком она существует сейчас, в будущем.

24 августа министр обороны Украины Алексей Резников выразил убеждение, что после окончания войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.

В конце июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что для России война закончится потерей колоний, которые она в свое время захватила и лишила их языка и истории.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Украина-Россия Радио НВ распад России

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