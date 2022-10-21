«Нужно катастрофическое событие». Мы задали начало параду независимостей в России — политолог 21 октября, 19:42 Российский диктатор Владимир Путин отмечает восьмую годовщину незаконной аннексии Крыма (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Политолог Николай Давыдюк в интервью Радио НВ выразил мнение, что Украина задала начало параду независимостей в России, который начнется, когда произойдет «катастрофическое событие».

«То, что сейчас Украина подняла вопрос о признании независимости территорий Курил и принадлежности их Японии; то, что Украина проголосовала за независимость Ичкерии; то, что сегодня появляются протесты в Дагестане говорит о том, что мы задали начало параду независимостей в России», — сказал Давыдюк в эфира Радио НВ.

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По его словам, «это пламя загорится» и «сильно масштабируется», но «для этого нужно большое катастрофическое событие».

«Они могут быть разными, можно смоделировать очень большое количество событий. Но, тем не менее, толчок, который станет переломом, может запустить этот парад независимых государств в России. И самое главное: нам сейчас нужно подогревать вопросы Сибирской народной республики. Почему Сибирь должна своим газом и нефтью кормить Москву и Петербург? Точно так же могут дружить с Пекином и напрямую, например, продавать свой газ и нефть. Или дружить с Индией. Я думаю, что один из главных вопросов — это Сибирь и Кавказ. Если мы зажигаем Кавказ и выбиваем Сибирь — все, РФ не существует», — заявил политолог.

Согласно майскому прогнозу дипломата Владимира Огрызко, Россия распадется в ближайшие два года.

В конце августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ заявил, что цивилизованный мир уже практически решил, что Россия не должна существовать в том виде, в каком она существует сейчас, в будущем.

24 августа министр обороны Украины Алексей Резников выразил убеждение, что после окончания войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.

В конце июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что для России война закончится потерей колоний, которые она в свое время захватила и лишила их языка и истории.