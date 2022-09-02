«Главное — это оружие». Что нужно россиянам, намеренным бороться с Путиным — Пономарев 2 сентября, 15:02 Бойцы подразделения ВСУ Легион Свобода России (Фото:Легион «Свобода России» via Telegram)

Экс-депутат Госдумы РФ, а сейчас гражданин Украины Илья Пономарев в интервью Радио НВ рассказал, что нужно россиянам, которые намерены бороться с российским диктатором Владимиром Путиным.



«Этому движению нужно оружие. Это главное. Конечно, нам также нужна определенная легитимизация — то, что могут делать на политическом уровне украинская власть. Если она будет нас признавать, нам, конечно, будет проще делать, общаться с другими — с россиянами и другими странами. Но все же главное — это оружие. Мы хотим сражаться, а не говорить. Считаю, что через борьбу и будет признание», — сказал Пономарев Радио НВ.

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Он уточнил, что оружие нужно партизанам в России и людям российского происхождения, которые хотят воевать в Составе Вооруженных сил Украины и помогать украинской армии.

«Многие разные вопросы — и с оборудованием, и с созданием подразделений, статусом. К примеру, бойцы этих российских подразделений даже не могут попасть в плен. У них сейчас есть граната, чтобы взорваться, но они не могут в плен. Если они будут пленниками, то будут объявлены террористами, их будут пытать и будут разные проблемы», — сказал также экс-депутат Госдумы.

Илья Пономарев возглавит общий политический центр подразделения ВСУ Легион Свобода России и российской партизанской организации Национальная республиканская армия.

Впервые о российской Национальной Республиканской Армии стало известно после того, как она взяла на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной — российской пропагандистки и дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина.

Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в эфире своего оппозиционного канала Утро февраля.

Легион Свобода России ВСУ был сформирован в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. В него вошли бывшие военнослужащие ВС РФ, а также россияне и белорусы без военного опыта.

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