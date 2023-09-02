«Бунт» Пригожина контролировали. Данилов рассказал, что скрывают жизнь и смерть главаря ЧВК Вагнера 2 сентября, 19:38 NV Премиум Предположительно, видео было снято где-то 19−20 августа, еще до катастрофы самолета Пригожина в Тверской области (Фото:Скриншот видео)

Выяснение отношений между спецслужбами в России никогда не прекращались. И вся история главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина тому доказательство.

Об этом в интервью NV рассказал секретарь Совбеза Алексей Данилов.

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«Я больше чем уверен, что этот так называемый бунт Пригожина — это была контролируемая ситуация, а не спонтанная вещь», — заверил украинский топ-чиновник. «Если бы была спонтанная, тогда вопрос: а чем занимается ФСБ в Ростове, если Пригожина[во время его «бунта"] там встречали с цветами, как вы помните, и с аплодисментами? И много других вопросов есть», — добавил он.

И то, что Пригожин погиб, помогло российским спецслужбам сохранить свои тайны относительно всей этой истории, убежден Данилов.

Он также добавил, что верхушку ЧВК Вагнера убил именно режим Путина.

23 августа в российской Тверской области разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были владелец «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина в ЧВК). Одна из наиболее реалистичных версий, — катастрофа стала следствием преднамеренного удара российской ПВО по пригожинскому «борту».