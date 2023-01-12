«Борьба за власть и повышение ставок». Данилов отреагировал на назначение Герасимова командующим оккупационными войсками РФ в Украине 12 января, 10:03 Данилов заявил, что назначение Герасимова командовать оккупационными войсками РФ в Украине — это повышение ставок в войне (Фото:СНБО)

Назначение главы Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками в Украине свидетельствует о борьбе за власть в самой России и о повышении ставок на войне, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

«Во-первых, это борьба за власть. Во-вторых, не нужно забывать, что Герасимов — это руководитель Генштаба ВС РФ. Это повышение позиций — не только Герасимова, но и в целом ставок, которые есть на этой войне», — сказал он в эфире национального телемарафона.

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Данилов добавил, что следующие два-три месяца будут «очень важными и почти решающими в этой битве, к которой мы готовимся, но и готовится и враг, агрессор».

Секретарь СНБО также отметил, что сейчас в России есть внутренние споры между армиями, в ходе которых устраняют представителей основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова.

«После того, как они стали не нужны, их подвинули, и никто их спрашивать не будет. Внутренние споры будут только обостряться и вопрос, когда в рамках Садового кольца начнется выяснение отношений с использованием огнестрельного оружия и БТР», — резюмировал Данилов.

11 января минобороны страны-агрессора РФ назначило командующим объединенной группировкой войск начальника генштаба РФ Валерия Герасимова. Занимавший эту должность Сергей Суровикин стал его заместителем.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что такое назначение означает "реванш классического генералитета".

Он также напомнил, что Герасимов был ключевым автором концепции гибридной войны. Кроме Герасимова, российский режим вернул генерала Александра Лапина, «который проиграл Лиманскую битву», отметил Подоляк. Речь идет о его назначении начальником главного штаба Сухопутных войск ВС РФ.

6 декабря глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что командование российской армии не оправдало ожидания Кремля и, вероятно, его заменят.





