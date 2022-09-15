«Скорость и решительность впечатляют». Процесс вступления Украины в ЕС идет полным ходом — фон дер Ляйен

15 сентября, 20:24
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Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Украина быстро и решительно движется к вступлению в Европейский союз, страна находится на правильном пути.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает The Guardian.

Он добавила, что Евросоюз будет и дальше поддерживать Украину.

«Впечатляет скорость, решительность и точность, к которым страна движется в ЕС. Мы поддерживаем вас везде, где можем. Вы постоянно увеличиваете темп вашего движения на встречу к Евросоюзу», — сказала фон дер Ляйен.

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Она также добавила, что Украине и ЕС нужно работать как можно больше, чтобы убедиться в том, что украинский бизнес имеет максимально беспрепятственный доступ к единому европейскому рынку сбыта.

15 сентября фон дер Ляйен прибыла в Киев с рабочим визитом. Это ее третий приезд в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Евросоюз Украина-ЕС Урсула фон дер Ляйен

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