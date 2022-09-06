«Существуем благодаря Украине». Какие интересы Кишинева, Киева и Бухареста сходятся в Приднестровье — отвечает бывший вице-премьер Молдовы 6 сентября, 17:59 Эксклюзив НВ Тирасполь, непризнанное Приднестровье, 9 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Vladislav Bachev)

Любые действия непризнанного Приднестровья будут восприняты соседями Молдовы, как угроза своей безопасности, поэтому Кишинев не видит угрозы со стороны Тирасполя, рассказал Радио НВ Владислав Кульминский, бывший вице-премьер Молдовы по реинтеграции.

— Я рассказывал о том, что Молдова получила угрозы со стороны российского руководства, в том числе из уст Сергея Лаврова, фигурировала претензия по Приднестровью. Так или иначе, вопрос непризнанного Приднестровья придется решать, в Молдове это четко понимают, как вы считаете?

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— Конечно, в Молдове это прекрасно понимают. Пока предпосылок к тому, чтобы расценивать Приднестровье как угрозу у Молдовы нет, потому что до настоящего момента Приднестровье вело себя достаточно сдержано и по отношению к Украине, и по отношению к Республике Молдова.

Но то, что вы сказали по поводу господина Лаврова, я хотел бы обратить ваше внимание несколько на другое, потому что я не думаю, что в данном конкретном отрезке времени угроза может исходить из Приднестровья.

Мы в этом смысле надежно прикрыты Украиной, потому что именно она ценой жизней своих сыновей и дочерей защищает Республику Молдова, это необходимо абсолютно всем четко понимать. Потому что если бы что-то произошло с Николаевом или Одессой, то Молдова оказалась бы совершенно в другой ситуации.

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