Самая большая претензия ЕС к Украине. Высокопоставленный европейский дипломат рассказал о существенном препятствии в евроинтеграции 2 февраля, 17:20 Флаги Евросоюза и Украины перед зданием Европарламента в Брюсселе, 28 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Высокопоставленный европейский дипломат рассказал NV о самой большой претензии ЕС к Украине, которая является существенным препятствием в ее евроинтеграции.



Этой претензией является Закон о конкурсном отборе судей в Конституционный суд Украины, принятый в декабре 2022 года, который не был одобрен ЕС и Венецианской комиссией, сообщается в статье Произойдет ли прорыв в Европу? На какие реальные результаты знакового саммита Украина-ЕС может рассчитывать Киев — анализ NV.

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То, что больше всего вопросов у ЕС сейчас к реформе КС, NV подтвердил на условиях анонимности высокопоставленный европейский дипломат. Он подчеркнул, что Союз четко сказал: этот закон должен отвечать рекомендациям Венецианской комиссии.

«Пока это замечание Украина не исправила. Однако накануне приезда еврочиновников Шмыгаль (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль з ред.) заверил, что вопрос с началом отбора судей в КС в ближайшие недели будет решен. Каким образом чиновник не уточнил», — отмечается в статье.

13 декабря Рада поддержала в целом законопроект № 7662 об отборе кандидатур на должность судьи КСУ на конкурсной основе, который был одним из требований Евросоюза для дальнейшей евроинтеграции Украины.

Этим законопроектом предлагается привлечь к проведению конкурса новый специальный орган — Совещательную группу экспертов (СГЭ). В ее состав должны входить шесть человек: по предложениям президента, Верховной Рады, съезда судей Украины, Европейской комиссии За демократию через право, а также международных и иностранных организаций.

Венецианская комиссия опубликовала обновленное заключение по законопроекту после его принятия. В частности, комиссия рекомендует упростить процедуру избрания члена СГЭ парламентом во избежание парализации институции, а также увеличить количество ее членов до семи. К тому же, седьмой член должен быть по международной квоте.

Кроме того, кандидаты в судьи, которых СГЭ признает непригодными, следует исключить из дальнейшего рассмотрения и не назначать на должность.

После голосования Рады за законопроект в нынешней редакции многие юристы выразили свое негодование. Несмотря на это, президент Владимир Зеленский подписал его.

Выводы Венецианской комиссии будут учитывать Еврокомиссия и Европейский совет, принимая решение о членстве Украины в ЕС.

