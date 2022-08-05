Минобороны Британии рассказало о пребывании оккупантов на Запорожской АЭС 5 августа, 10:02 Действия оккупантов поставили под угрозу нормальную работу Запорожской АЭС (Фото:en.gov.ua)

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что после пяти месяцев оккупации намерения России в отношении Запорожской АЭС остаются неясными.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что действия, к которым уже прибегали военные РФ, скорее всего, ставили под угрозу нормальную работу станции.

В британском Минобороны отметили, что российские военные могли работать в зонах рядом с АЭС, в частности, использовали расположенные там артиллерийские подразделения для ударов по противоположному берегу Днепра.

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«Российские силы, вероятно, использовали более обширную территорию объекта, в частности соседний город Энергодар, для отдыха своих сил, используя защищенный статус атомной электростанции, чтобы снизить риск для своей техники и личного состава от ночных украинских атак», — говорится в сообщении.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами.

Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

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