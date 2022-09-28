«Россия не сможет пережить это». Что Запад готовит в ответ на ядерные угрозы Путина и истерики Медведева — Яковина 28 сентября, 17:50 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин в Великом Новгороде (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Pool via REUTERS)

Страны Запада начали передавать Москве сообщения с предупреждениями о ответной реакции в случае применения ядерного оружия на российско-украинской войне.

Что именно передает Вашингтон на фоне угроз российского диктатора Владимира Путина и истерических заявлений Дмитрия Медведева в эфире Радио НВ рассказал международный обозреватель Иван Яковина.

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Владимир Путин реально оказался в очень нехорошей для себя ситуации как внутри страны, так и на международной арене. Cейчас он оказался в такой ситуации, что ему кровь из носу нужно закончить войну к 15 ноября. [В тот день] на Бали начинается саммит Большой двадцатки и ее лидеры сделали ему недвусмысленное предупреждение, что если он к 20 ноября не закончит войну, то они, страны глобального Востока, коллективного Востока, (Китай, Турция и многие другие, Саудовская Аравия) они введут уже свои санкции против Российской Федерации.

Либо присоединятся к западным санкциям. То есть Путину дали два месяца на решение всех его проблем с Украиной. Если он не сумеет решить эти проблемы, уже весь мир, и Запад, и Восток, введут против него очень жесткие санкции и будут добиваться его отставки. Поэтому Путин хочет очень быстро-быстро закончить войну, но закончить ее не абы-как, а своей безоговорочной победой, естественно.

Поэтому в страшной спешке он сейчас проводит «референдум», сейчас же проводит мобилизацию, и после этого всего начал угрожать Украине ядерной бомбой. Он сам пытается в своих выступлениях говорить более или менее аккуратно, заявляет, что мы будем готовы применить любые способы для защиты нашего суверенитета после того как мы признаем оккупированные территории Украины «территорией России».

Естественно, никто в мире на это серьезно не реагирует, все говорят, что: это фуфло, никакие «референдумы» мы не признаем, все, что вы проводите, не обладает никакой юридической силой. Но Путин настаивает, он хочет присоединить эти территории к РФ, по крайней мере на бумаге, чтобы сказать своим гражданам: вот, видите, я начал войну, я победил, принес в зубах вам кусок украинской территории, это победа, кушайте победу.