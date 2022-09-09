Реальные гарантии безопасности — если солдаты США и ЕС будут стоять в Херсоне и в Харькове — Питер Померанцев 9 сентября, 20:32 Встреча Рамштайн 8 сентября (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Британский писатель и журналист Питер Померанцев в интервью НВ рассказал, как он видит гарантии безопасности Украины в будущем.

«Лично я думаю, что реальные гарантии безопасности — если американские или европейские солдаты будут стоять в Херсоне и в Харькове. Других гарантий безопасности, которые поймут россияне, я не вижу. Они же трусы в этом отношении», — сказал Померанцев в интервью НВ.

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В марте глава переговорной группы Давид Арахамия заявил, что Украина хочет видеть гарантами своей безопасности страны Совета Безопасности ООН, в частности, Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль, и к ним могут при желании присоединиться другие страны.

Советник главы ОП Михаил Подоляк и глава юридической группы украинской делегации Иван Чалый называли среди будущих стран-гарантов безопасности Украины Россию.

Глава Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга с советниками глав государств и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в понедельник, 22 августа, заявлял, что первый документ с рекомендациями по поводу гарантий безопасности для Украины будет представлен 29−30 августа.

29 августа началось контрнаступление Украины.

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