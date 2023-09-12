Две крайности. Какие ошибки Запада в оценке России наиболее опасны для Украины — экс-советник министра обороны 12 сентября, 08:45 Манекен в российской военной форме на форуме Армия-2023 в РФ, август 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Переоценка и недооценка возможностей России со стороны партнеров Украины привела к тому, что на разных этапах войны западная помощь ВСУ не стала максимально эффективной.

Такое мнение в интервью Radio NV высказал Александр Данилюк, экс-советник министра обороны Украины, член-корреспондент британского Королевского института оборонных исследований и исследований безопасности (RUSI).



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«Об оценке Российской Федерации. Есть две крайности. Сначала Россию переоценивали и в связи с этим считалось, что Украине помогать не надо, потому что это бессмысленно, потому что Россия настолько крутая, что она здесь все сметет до Ужгорода за два дня», — напомнил Данилюк.

Затем, добавил он, «была другая история». «И, к большому сожалению, я хочу сказать, что это в значительной степени должна быть ответственность и украинского правительства тоже. Началась история о том, что «окей, русские воевать не умеют, техники у них нет, все разворовано». Возник другой нарратив на Западе, что «если русские такие слабые, а украинцы такие способные, тогда не надо Украине помогать, потому что мы же не хотим, чтобы Украина захватила Россию до Владивостока». «Мы же не хотим, чтобы эта война перекинулась на территорию Российской Федерации», — сформулировал он еще один опасный нарратив западных партнеров Украины.

Данилюк призвал трезво оценивать врага. Он убежден, что Россия могла бы захватить «на самом деле любую европейскую страну, возможно, за исключением нескольких, за эти несколько дней [в феврале 2022 года]». Он призвал не забывать, что РФ — это «мощная военная машина, которая способна восстанавливаться, поскольку имеет полный цикл ВПК».

«Да, у них также есть проблемы с объемами производства, которые заключаются не только в том, что им не хватает станков, оборудования. Они ищут это все, активно закупают, в обход санкций завозят. Но также и нехватка квалифицированной рабочей силы, они тоже над этим работают. Развернуты программы подготовки и рабочих специальностей, и инженеров. Мы видим, что они серьезно этим занимаются», — напомнил Данилюк.



В то же время, подчеркнул он, Россия не является ни Китаем, ни Германией, ни Соединенными Штатами. « Но это не значит, что у них вообще ничего не получается. Все равно какой-то коэффициент полезного действия есть, и он не 10%, и не 20%. Он тяготеет где-то к 50% от того, что они планируют. […] И эти разговоры о том, что „о, украинцы, мы вас благодарим за понимание того, что Россию не надо бояться“, — надо бояться», — подчеркнул Данилюк важность адекватной оценки российской угрозы со стороны западных партнеров Украины.