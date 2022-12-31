«Вопрос Крыма не звучит отдельно». Как поставить жирную точку в вечной войне с РФ — интервью NV с послом Украины в США Оксаной Маркаровой 31 декабря, 21:00 Эксклюзив NV Оксана Маркарова, посол Украины в США (Фото:Оксана Маркарова / Facebook)

Россия столетиями работала на Западе, чтобы «скормить» всем вокруг, что в регионе есть только одна большая и страшная Россия, а все остальное — это ошибка, которая произошла в 1991 году, говорит посол Украины в США Оксана Маркарова.

Украина совсем по-другому воспринимается сейчас, уверяет она.

В интервью RADIO NV амбассадорка рассказала, как эволюционировали мнения экспертов в США за 10 месяцев войны и какой видят победу Украины в Белом доме.

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— Эволюция помощи, которую Украина получает от США, действительно впечатляющая. В те первые дни, когда началось полномасштабное вторжение, насколько сложной. была коммуникация?

— Как человек, который присутствует на всех встречах, [скажу, что] есть вещи, которые мы, конечно, не будем обсуждать сейчас. Это на когда-то для книг, после нашей победы.

Но если серьезно, [стоит] вернуться к предыдущему визиту президента Зеленского [в США] в 2021 году. Мы тогда очень активно говорили о нескольких вещах. Во-первых, нам нужно действовать на предупреждение — о том, что нам нужны предупредительные санкции, что нам нужно больше военных способностей. Мы даже подписали тогда с США рамочный договор на пять лет об основах стратегического и оборонного партнерства. О Хартии стратегического партнерства президенты тогда договорились, мы ее подписали в ноябре, когда была встреча министра Кулебы и секретаря Блинкена.

Вся эта работа на самом деле создала очень важную основу для того, чтобы с февраля, с первого дня полномасштабного вторжения, мы могли и очень быстро от нашего партнера, союзника США получать оружие и первые пакеты санкций. Они были использованы фактически в первые дни. Это потому, что мы готовили их.

Мы, как Украина, просили эти пакеты [санкций] как предупредительные в свое время. То есть, как те, которые смогут удержать Россию и дать ей понимание, что они недооценивают не только Украину с точки зрения борьбы, но и Запад с точки зрения готовности налагать санкции.

Было ли тяжело? Конечно. С одной стороны, я работаю в стране, которая является нашим стратегическим другом. И это гораздо легче, чем работать в стране, где местный истеблишмент не поддерживает твою страну. Это совсем другой уровень вызовов.

Но и в США, понимая, что нас поддерживают, все равно большинство экспертов… Это я говорю сейчас не о наших партнерах, не о президенте Байдене или секретаре Блинкене, или официально Белый дом, или Конгресс, которые всегда поддерживали нас. Но это демократия. Принимая решения в США, они всегда учитывают экспертное мнение, общественное мнение. И тяжелее всего было видеть в первые дни агрессии, когда большинство экспертов на всех медийных площадках здесь дискутировали, сколько же дней мы продержимся.