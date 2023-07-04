«Что такое РФ и с чем ее съесть?» Как Запад «переварит» режим Путина, чтобы не отравиться — интервью NV с Павлом Климкиным 4 июля, 14:39 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

После попытки мятежа главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина в России и демонстрации слабости диктатора Владимира Путина мир продолжает анализировать, что будет дальше с режимом страны-агрессора.

Министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин в интервью Radio NV рассказал, как Запад размышляет над тем, с какими специями «переварить» РФ, чтобы не отравиться.

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— Влиятельное политическое издание Politico пишет о том, что так называемый мятеж Евгения Пригожина показал, что остальной мир, как бы ни ненавидели Владимира Путина, российского диктатора в мире, из прагматических соображений Запад не хочет, чтобы он потерял власть. Синхронно мы услышали мнение канцлера Федеративной Республики Германии Олафа Шольца. Он заявил, что целью стран Запада сейчас является помощь Украине в обороне от российского вторжения, а не изменение путинского режима. Мы действительно с вами наблюдаем за определенным консенсусом? Сейчас Запад не собирается свергать путинский режим? Хотя казалось, ситуация благоприятна, поскольку именно этот режим продемонстрировал свою критическую слабость у всех на глазах.

— Нет, не наблюдаем. И как раз критичность, но одновременно такая забавность ситуации в том, что консенсуса нет. Нет даже явного движения к консенсусу, поскольку внутри Запада есть дискуссии, а что делать с этой Россией?

Для России (по меньшей мере, для политической тусовки, я уже не буду называть ее политическим классом) Россия — это Путин, а Путин — это Россия. Это когда-то сказал руководитель Госдумы Володин.

А вот для Запада Путин — это тот, кто руководит Россией сейчас; тот, кто завел Россию в никуда, недооценив фундаментально нас, украинцев, и Запад, переоценив свой режим. Это тот, кто показал свою слабость. Его слабость показали. И это не только Пригожин с этим путчем.

Кстати, неделя после путча. Сейчас все больше, я бы не сказал ясности (ясности мы наверняка не получим), но очертаний: что, как и даже почему происходило. И мы видим как минимум три уровня соперничества в России, элитного соперничества. И, кстати, первый — это Питер (Санкт-Петербург — ред.) и желание контролировать его. Это полусакральный город для многих в российских элитах. И, конечно, Пригожин, который хотел стать человеком номер один там, многим не нравился.

Второй уровень — это фундаментальный конфликт в российских элитах. А что такое Россия, есть ли у нее вообще образ будущего? Если у нее нет образа будущего, то есть ли вообще у нее будущее? А что делать дальше с войной, что делать дальше с экономикой? И мы видим, что только сейчас санкции начинают уже не кусаться, а реально давить. Это такая политическая и экономическая удавка, которая уже давит на Россию.

Уже сейчас есть признаки и роста дефицита бюджета, и в целом того, что через некоторое время в России возникнет серьезная проблема с деньгами.

Но есть и третий уровень. И он глобальный: а что делать с российскими амбициями и что делать с тем, что Россия начала двигаться к разрушению модели партнерства с Китаем? Да, Китай всегда был старшим партнером, но сейчас в России есть момент, когда через определенное время будет вопрос точки невозврата, когда Россия начинает в критических вещах зависеть от Китая. И это многим, конечно, в России не нравится, поскольку Китай не любят.

Многие Китай ненавидят в России. И в целом считают, что долгосрочный китайский интерес — это не иметь сегодняшней России, что в значительной степени соответствует реальности.

И в конце концов сегодня на Западе думают, а каким образом перезагрузить сегодняшнюю Россию? Хотя вы цитировали Шольца, никто вам публично не скажет сейчас о смене режима. Но все прекрасно понимают, что жить с Путиным на перспективу никак [нельзя].