Если Россия победит в войне против Украины , верховенство права над силой будет утрачено, считает высокопоставленный немецкий генерал Александр Солфранк, сообщает The New York Times .

«Единственная причина, по которой [российский диктатор Владимир] Путин может остановиться, — это если его остановят», — отметил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что для этого необходимо давление на Россию. По его словам, победа Украины чрезвычайно важна для сохранения мира, свободы и политических систем Европы, включая демократию, плюрализм и федерализм.

Реклама

Генерал Солфранк имеет большой опыт участия в боевых действиях, в том числе в Афганистане. Он отметил, что без давления на Россию мир окажется под угрозой.

«Если Россия добьется успеха, эти достижения права и верховенства права над силой будут потеряны», — сказал он.

В то же время генерал подчеркнул необходимость предоставления Украине всей необходимой поддержки. Однако он воздержался от комментариев относительно того, как именно США, в частности из-за возможной поставки ракет Tomahawk, могут повлиять на ход войны. Президент США Дональд Трамп недавно отказался предоставлять эти ракеты Украине.

Генерал также отметил, что европейцы, в отличие от США, не имеют четкой стратегии по завершению войны. Россия же, по словам Солфранка, уже восстанавливает и реорганизует свои войска, несмотря на многочисленные потери на поле боя.

По его мнению, на фронте наблюдается патовая ситуация: ни украинская, ни российская армия не имеет значительных территориальных достижений, при этом война ведется с помощью тяжелого оружия и дронов.

Летние наступательные операции принесли России минимальные результаты, зато обе стороны сосредоточены на нанесении ущерба инфраструктуре противника.

«Война очень непредсказуема, но линия фронта остается достаточно стабильной», — отметил военный аналитик Франц-Штефан Гади, который часто посещает линию фронта в Украине.

По его словам, Украина и РФ, вероятно, не смогут достичь прорыва в ближайшие шесть месяцев.

«Текущая траектория развития событий является неблагоприятной для Украины, но не катастрофической», — подытожил Гади.

Поскольку Трамп больше не оказывает финансовую помощь Украине, а лишь предлагает продавать европейцам американское оружие, в ЕС возникают финансовые трудности.

Фото: NV

В частности, большинство государств ЕС, за исключением Германии, имеют высокий уровень долга и ограниченные возможности для дополнительных расходов на поддержку Украины, кроме тех обязательств, которые требует от них НАТО.

Франция, в частности, имеет проблемы с принятием нового бюджета. Сейчас Еврокомиссия ищет законные способы, чтобы использовать 257 миллиардов долларов замороженных российских активов для беспроцентного займа Украине.