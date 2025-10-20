«Развитие событий плохое для Украины, но не катастрофическое»: что сейчас должна сделать Европа — NYT
Украинские военные ведут огонь по российским позициям вблизи Покровска, 15 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov/File Photo)
Если Россия победит в войне против Украины, верховенство права над силой будет утрачено, считает высокопоставленный немецкий генерал Александр Солфранк, сообщает The New York Times.
«Единственная причина, по которой [российский диктатор Владимир] Путин может остановиться, — это если его остановят», — отметил генерал-лейтенант.
Он подчеркнул, что для этого необходимо давление на Россию. По его словам, победа Украины чрезвычайно важна для сохранения мира, свободы и политических систем Европы, включая демократию, плюрализм и федерализм.
Генерал Солфранк имеет большой опыт участия в боевых действиях, в том числе в Афганистане. Он отметил, что без давления на Россию мир окажется под угрозой.
«Если Россия добьется успеха, эти достижения права и верховенства права над силой будут потеряны», — сказал он.
В то же время генерал подчеркнул необходимость предоставления Украине всей необходимой поддержки. Однако он воздержался от комментариев относительно того, как именно США, в частности из-за возможной поставки ракет Tomahawk, могут повлиять на ход войны. Президент США Дональд Трамп недавно отказался предоставлять эти ракеты Украине.
Генерал также отметил, что европейцы, в отличие от США, не имеют четкой стратегии по завершению войны. Россия же, по словам Солфранка, уже восстанавливает и реорганизует свои войска, несмотря на многочисленные потери на поле боя.
По его мнению, на фронте наблюдается патовая ситуация: ни украинская, ни российская армия не имеет значительных территориальных достижений, при этом война ведется с помощью тяжелого оружия и дронов.
Летние наступательные операции принесли России минимальные результаты, зато обе стороны сосредоточены на нанесении ущерба инфраструктуре противника.
«Война очень непредсказуема, но линия фронта остается достаточно стабильной», — отметил военный аналитик Франц-Штефан Гади, который часто посещает линию фронта в Украине.
По его словам, Украина и РФ, вероятно, не смогут достичь прорыва в ближайшие шесть месяцев.
«Текущая траектория развития событий является неблагоприятной для Украины, но не катастрофической», — подытожил Гади.
Поскольку Трамп больше не оказывает финансовую помощь Украине, а лишь предлагает продавать европейцам американское оружие, в ЕС возникают финансовые трудности.
В частности, большинство государств ЕС, за исключением Германии, имеют высокий уровень долга и ограниченные возможности для дополнительных расходов на поддержку Украины, кроме тех обязательств, которые требует от них НАТО.
Франция, в частности, имеет проблемы с принятием нового бюджета. Сейчас Еврокомиссия ищет законные способы, чтобы использовать 257 миллиардов долларов замороженных российских активов для беспроцентного займа Украине.