Не боевые действия. В Пентагоне рассказали о целях американских военных в Украине
Американские военные поддерживают Офис военных атташе США в Украине (Фото:pexels.com/@rodnae-prod)
В Министерстве обороны США подтвердили присутствие небольшой группы американских военных в Украине. Они поддерживают Офис военных атташе США и обеспечивают безопасность посольства в Киеве.
Об этом заявил заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, пишет Укринформ.
«Хочу обратить внимание на то, что мы видели в публикациях прессы и что требует от нас изложения фактов по военному присутствию США в Украине. Мы публично заявляли ранее, что в Украине присутствуют небольшие военные подразделения США для оказания критически важной поддержки посольства США», — рассказала она.
Сингх отметила, что американские военные не являются участниками боевых действий в Украине. Но одними из их обязанностей есть мониторинг оборонной поддержки ВСУ.