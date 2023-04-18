Не боевые действия. В Пентагоне рассказали о целях американских военных в Украине

18 апреля, 03:08
Поделиться:
Американские военные поддерживают Офис военных атташе США в Украине (Фото:pexels.com/@rodnae-prod)

Американские военные поддерживают Офис военных атташе США в Украине (Фото:pexels.com/@rodnae-prod)

В Министерстве обороны США подтвердили присутствие небольшой группы американских военных в Украине. Они поддерживают Офис военных атташе США и обеспечивают безопасность посольства в Киеве.

Об этом заявил заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, пишет Укринформ.

«Хочу обратить внимание на то, что мы видели в публикациях прессы и что требует от нас изложения фактов по военному присутствию США в Украине. Мы публично заявляли ранее, что в Украине присутствуют небольшие военные подразделения США для оказания критически важной поддержки посольства США», — рассказала она.

Видео дня

Читайте также:
Вашингтон передаст конфискованные активы олигархов РФ для восстановления Украины — генпрокурор США

Сингх отметила, что американские военные не являются участниками боевых действий в Украине. Но одними из их обязанностей есть мониторинг оборонной поддержки ВСУ.

Читайте также:
В Минфине США заявили, что Россия должна заплатить за восстановление Украины
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Украина-США Пентагон Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X