Не боевые действия. В Пентагоне рассказали о целях американских военных в Украине 18 апреля, 03:08 Американские военные поддерживают Офис военных атташе США в Украине (Фото:pexels.com/@rodnae-prod)

В Министерстве обороны США подтвердили присутствие небольшой группы американских военных в Украине. Они поддерживают Офис военных атташе США и обеспечивают безопасность посольства в Киеве.

Об этом заявил заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, пишет Укринформ.



«Хочу обратить внимание на то, что мы видели в публикациях прессы и что требует от нас изложения фактов по военному присутствию США в Украине. Мы публично заявляли ранее, что в Украине присутствуют небольшие военные подразделения США для оказания критически важной поддержки посольства США», — рассказала она.

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Сингх отметила, что американские военные не являются участниками боевых действий в Украине. Но одними из их обязанностей есть мониторинг оборонной поддержки ВСУ.