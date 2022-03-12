«Холодильник должен победить телевизор». Корреспондент Би-би-си рассказал, что происходит в России на фоне провала Путина в Украине 12 марта, 18:47 Цей матеріал також доступний українською Москва (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Продолжается 17-й день войны и обороны Украины от полномасштабной российской агрессии. Авантюра диктатора Владимира Путина была очень плохо подготовлена, а поэтому кто-то будет отвечать за провал, считает корреспондент Русской службы BBC Илья Барабанов.

В эфире Радио НВ он рассказал, какие меры сейчас предпринимают в Кремле и когда отреагируют россияне на падение экономики.

Илья Барабанов корреспондент Русской службы BBC

— Вы опубликовали статью о том, как ЧВК Вагнера набирает различный сброд для того, чтобы отправить его в Украину. Почему ЧВК Вагнера, которая воевала в Сирии и Африке, была основана для того, чтобы расшатывать Донбасс в 2014 году, набирает «погань» и управляют ими «штрафники»?

— Надо все-таки понимать, что это коммерческая структура, которая создана, в том числе для зарабатывания денег ее бенефициарами. Видимо, ее участие в этой вооруженной авантюре в Украине не входит в список прибыльных контрактов, поэтому под эту войну набирают кого угодно, сняли все возможные ограничения. Сейчас набирают всех, кто до этого был в черных списках [рядом с хутором] Молькино, на главной базе ЧВК Вагнера: готовы переправлять кого угодно.

— Россия по-прежнему думает, что может взять количеством?

— Во многом это пропагандистская история, которая создается, возможно, с попыткой как-то напугать общество. В начале войны мы видели, что всех пугали кадыровцами, сейчас возникает история с «вагнеровцами», вчера видели историю про сирийцев.

Создаются такие пугалки, которые, по мнению людей в российской власти, в Кремле, должны украинцев напугать. Но, я так понимаю, что эти люди не очень адекватно себе представляют единение украинского общества и готовность сопротивляться.

Читайте также: Юрий Бутусов Путин планирует полный захват Донбасса и Причерноморья

— Российская верхушка неадекватно воспринимает то, что происходит в Украине. Как вы можете это объяснить? Путину говорят неправду?

— Да. Я думаю, что эти люди слабо представляют Украину, украинское общество, готовность украинского общества бороться за свою страну. Очевидно, что люди в Кремле сильно недооценили эти факторы.

— Журналист Михаил Зыгарь утверждает, что единственный человек, который влияет на Путина, это Юрий Ковальчук — совладелец, главный акционер Банка Россия, его племянник контролирует национальную медиагруппу, куда входит Первый канал. Есть ли у вас информация, которая подтверждает это?

— Это известный очень крупный бизнесмен, с которым Путин дружен со времен своей ленинградской юности. Российский лидер в последние два года ушел в жесткую самоизоляцию: попасть к нему на прием разным людям становится очень трудно, круг общения он очень резко сократил. Поэтому мы до конца не понимаем, в какой компании он планировал эту войну.

Даже глава столь важного ведомства, как служба внешней разведки, не понимал, к чему идет дело, что история закончится большой войной. Из этого можно сделать вывод, что круг общения Путина стал максимально узким за эти два года, что, видимо, и привело ко всем этим просчетам.

— Путин якобы начал репрессии против 5-ой службы ФСБ. Что это означает?

— Это управление, которые, как я понимаю, отвечало за контрразведку, за работу, в том числе на территории Украины. Это люди, которые отвечали за агентуру, которые должны были готовить оперативные справки и доклады по ситуации в стране.

Источником информации о том, что начались репрессии выступает главный редактор сайта Agentura.ru Андрей Солдатов. Это известнейший в России журналист, который специализируется на теме спецслужб. Его источникам у меня нет основания не доверять. Андрей, наверное, лучше всех в России понимает, что происходит в спецслужбах РФ.

— Если начались разборки, то это означает, что кампания явно пошла не так, что Путину начали предоставлять какие-то правдивые сведения? Мы также слышим, что в немилость может попасть министр обороны Сергей Шойгу. Возможны ли крупные кадровые перестановки и как это может повлиять на ход войны?

— Какие-то перестановки несомненно будут происходить и кто-то будет отвечать за весь этот провал и эту авантюру, которая была очень плохо подготовлена: руководство страны не понимало во что ввязывается или имело очень плохое представление о состоянии дел в Украине.

Другое дело, что все эти перестановки все же произойдут чуть позже — когда активная фаза боевых действий так или иначе завершится. Сейчас, во время войны, менять министра обороны и каких-то военачальников очень рискованно, поскольку все и так говорят, что боевой дух армии находится на весьма низком уровне, военнослужащие не хотят воевать. Мы видим, как военнопленные рассказывают, что их чуть ли не обманом забросили на территорию Украины, а они ехали на учения и ни с кем воевать не собирались.

Поэтому я думаю, что, конечно, перестановки будут и кому-то придется за все эти провалы отвечать, но произойдет это позже.

— Путин может вывести войска с территории Украины?

— Очень сложно давать оценку, потому что действия российского лидера перестали поддаваться какому-либо рациональному анализу. Еще три недели назад никто из аналитиков не верил, что он ввяжется в такую полномасштабную войну, за две недели разрушит российскую экономику и отправит страну в полную международную изоляцию. Очевидно, что все пошло не по тому сценарию, который задумывался.

Что у него сейчас в голове и как далеко он планирует зайти, вообще невозможно предсказать. Мы пытаемся анализировать его действия с точки зрения разумного, рационального человека, а это уже, видимо, не так.

— Что об разрушенной экономике думают обычные россияне?

— Сложно сказать. Очевидно, что по гражданам России это ударит очень быстро. Уже сейчас цены на продукты питания поднимаются на 30−40%. Тут даже самые патриотически настроенные граждане не смогут не заметить тех изменений в своем уровне жизни, которые неизбежно произойдут.

Надо понимать, что большие последствия для экономики наступят через месяц-два. Но, мне кажется, это тот случай, когда холодильник наконец должен победить телевизор.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.