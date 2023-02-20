Если бы Китай вступил в союз с Россией, началась бы мировая война — Зеленский 20 февраля, 15:58 Зеленский заявил, что пока невозможно, чтобы Китай был на стороне Украины (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если бы Китай вступил в союз с Россией, то началась бы мировая война.

Об этом он сказал в интервью изданию Welt.

Зеленский назвал китайский вопрос «чрезвычайно сложным». Он заявил, что хотел бы видеть поддержку Пекином Украины, но не думает, что это сейчас возможно.

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«Для нас важно, чтобы Китай не поддерживал Российскую Федерацию в этой войне. На самом деле, я бы хотел, чтобы он был на нашей стороне. Однако в настоящее время я не думаю, что это возможно. Но я вижу возможность для Китая прагматично оценить происходящее. Потому что, если бы Китай вступил в союз с Россией, началась бы мировая война. И я думаю, что Китай это осознает», — резюмировал украинский президент.

Ранее СМИ сообщали, что Китай продолжает тайно поставлять в Россию разную нелетальную военную помощь, состоящую из формы и бронежилетов.

19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил информацию, что Пекин рассматривает возможность предоставления «летальной поддержки» России, включая оружие и боеприпасы.

18 февраля руководитель Офиса иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван И анонсировал мирную инициативу «по политическому урегулированию кризиса в Украине», которую Китай обещает обнародовать до конца февраля.

По его словам, документ будет содержать, в частности, позиции о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет.

Китай воздерживается от критики России после ее вторжения в Украину, однако на саммите G20 в Индонезии Си Цзиньпин якобы «решительно выступил против использования атомного оружия и поддержал деэскалацию и прекращение огня».

Он также заявил, что применение ядерного оружия России в Украине недопустимо.

В начале января Financial Times со ссылкой на пять высокопоставленных чиновников заявляло, что российский диктатор Владимир Путин не предупреждал Китай о своих планах полномасштабного вторжения в Украину. Один из чиновников сообщил, что Путин ближе всего подошел к тому, чтобы проинформировать Си Цзиньпина, сказав, что Россия «не исключает принятия любых возможных мер, если произойдет нападение на российскую территорию».