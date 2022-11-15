Отступление из Херсона: британская разведка рассказала о дальнейших действиях войск РФ 15 ноября, 09:11 Британская разведка рассказала о дальнейших действиях войск РФ после отступления из Херсона (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По данным британской разведки, после отступления из Херсона РФ сделала город Геническ «временной столицей» оккупированного региона. Вероятно, туда будут передислоцированы подразделения военного управления.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что до 12 ноября Россия почти наверняка завершила вывод войск, удерживавших территорию к западу от реки Днепр.

Как отметили в британской разведке, выбор Геническа в качестве командного узла намекает на приоритеты и обеспокоенность российских командиров, укрепляющих оборону на юге Украины.

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Город имеет хорошие возможности для координации действий против потенциальных украинских угроз как из Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-восток, а также для получения подкреплений из Крыма, сообщили в разведке.



Также в ведомстве добавили, что пока Геническ находится вне досягаемости украинских артиллерийских систем, которые нанесли серьезный ущерб российским полевым командным пунктам.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.