«РФ не воюет по международным правилам». Юрист объяснил, что может происходить дальше с эвакуированными из Азовстали украинскими защитниками 17 мая, 21:27 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською В подконтрольную «ДНР» Еленовку прибывают автобусы с военнослужащими ВСУ, которые обороняли Мариуполь. 17 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Эвакуация украинских защитников с завода «Азовсталь» происходит не по правилам международного права, поскольку Российская Федерация по ним не воюет, считает юрист, эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Крапивин.

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«Враг не имеет права убивать тех, кто сдается в плен, тем более раненых. Люди должны были выйти из Азовстали, им должны были предоставить медицинскую помощь, они бы получили статус военнопленного и в дальнейшем, после войны, они были бы репатриированы, то есть возвращены в Украину, или еще раньше — обменяны. Поскольку наш враг не воюет по правилам международного права, то понятно, что как только наши защитники вышли бы из этого окружения на встречу врагу, то вряд ли им бы мы могли гарантировать безопасность», — рассказал Крапивин в эфире Радио НВ.

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Поэтому, по мнению юриста, Украина пошла на вывоз защитников Азовстали с помощью дипломатических, политических договоренностей, реализация которых началась 16 мая.

«Сейчас люди фактически сдаются в плен, потому что они эвакуированы в населенный пункт, подконтрольный „ДНР“, то есть они получают статус военнопленного, однако у нас есть гарантии, что им будет оказана медицинская помощь, они будут живы. У нас, к счастью, нет примеров того, чтобы Россия своевольно наших военнопленных лишала жизни».

Однако, добавил юрист, нет никаких гарантий, что защитников сразу же вернут в Украину, потому что вопросы обмена тоже не регулируются международным правом.

«Это снова вопрос политических договоренностей. <...> Понимая, что на Азовстале были бойцы и [полка] Азов, и Нацгвардии и других подразделений ВСУ, которые с какой-то идеологической ненавистью среди россиян постоянно демонизировались и всячески их маргинализировали, то, к сожалению, вряд ли они просто их приравняют к обычным военнопленным, и при первом же обмене по нашему запросу их обменяют».

Если Россия согласится на обмен защитников Мариуполя, предполагает Крапивин, то будет выдвигаться более веские условия.

«В целом Россия отрицает статус военнопленных. Их часто рассматривают как преступников, по опыту войны на Донбассе. Их там судят по собственному законодательству: не за военные преступления, а за собственные выдумки о том, что они нарушали территориальную целостность; реальные сроки назначаются. Вполне возможно, что к концу войны они получат приговоры, будут сидеть в тюрьме», — добавил он.

Такие действия России тоже не будут соответствовать международному праву, продолжил эксперт, потому что согласно ему, человек, не совершавший военные преступления, не несет ответственности, поскольку он выполняет приказы комбатанта и защищается этим статусом.

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