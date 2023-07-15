«Это конец российской империи». Запад до сих пор не понимает, что делать с РФ после ее распада и нашей победы — Данилов 15 июля, 13:30 Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Российская Федерация после войны с Украиной перестанет существовать в том виде, в котором мы ее знаем, убежден секретарь СНБО Алексей Данилов. Однако, добавляет он, Запад этого до сих пор не осознал.

«Западные партнеры на сегодня не понимают вопрос, что делать с Россией. Когда началась война, мы фактически с первого дня объясняли, что это конец российской империи, конец РФ в том виде, в котором она существует. К большому сожалению, мало кто к этому прислушивался. Никто не верил, что оно так будет происходить», — отметил Данилов в эфире Radio NV.

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Секретарь СНБО отмечает: попытка бунта в России с участием главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина ярко подтверждает, что никакой России не существует, что это фейковая история.

«И это очень опасная вещь. Это говорит о том, что территория, на которой находится большое количество ядерного оружия, является абсолютно неконтролируемой, на которой любая частная военная группировка (которых там до черта они создали сами себе) может в любой момент принять решение идти на те или иные объекты, тем или иным путем, и не встречать на своем пути никакого сопротивления», — объясняет Данилов.

Он делает такой вывод, ведь российские власти должным образом не отреагировали на мятеж Пригожина:

«Никакой реакции властей России на те действия, которые совершал Пригожин, не было. Люди убили 39 военных РФ. Из них подавляющее большинство — офицеры. Они уничтожили российскую технику, самолеты, вертолеты. После того с ними встречается президент (диктатор — ред.) и что-то им там предлагает. Вы понимаете, в каком театре абсурда в целом находится РФ?»

А потому у секретаря СНБО возникает сразу несколько вопросов к Западу, которые до сих пор остаются без ответа:

«Что делать с Россией после нашей победы? И это является большой проблемой, о которой нужно публично начинать говорить. Какая будет конфигурация России после ее фрагментации? Какое место будет России в современном мире? Если оно будет. И кто чем в этом случае должен заниматься?».