Европа предлагает банальности, президент США Дональд Трамп колеблется , а Украина и ее восхитительный народ оказались на грани, пишет колумнист The Guardian Саймон Тисдалл. Он отметил, что НАТО должно активизироваться.

По словам Тисдалла, поражение Украины — уже не гипотетический вопрос, поэтому нужно оценить, что будет, если она проиграет войну.

Он напомнил, что Украина противостояла российскому вторжению «в течение 40 жестоких и кровавых месяцев», и все это время ее народ сталкивается с разрушительными атаками.

Реклама

«Десятки тысяч людей были убиты или ранены, миллионы потеряли свои дома. Горят промышленные предприятия, магазины, школы, больницы и электростанции Украины, ее плодородные сельскохозяйственные угодья опустошены. Ее дети осиротели, травмированы или похищены», — написал колумнист Guardian.

Он констатировал, что мир не смог остановить это кровопролитие, несмотря на неоднократные призывы, но Украина, у которой меньше оружия и людей, чем у врага, продолжает сопротивляться.

Тисдалл отметил, что украинский «героизм посреди ужасов» стал привычным и его воспринимают почти как должное, однако такая беспечность выглядит все более неуместной, учитывая рекордные дроновые атаки каждую ночь, ослабление поддержки и мирных усилий США и истощение украинских солдат на фронте.

«Вопрос, который уже не является гипотетическим, становится все более реальным и насущным: что, если Украина падет?» — спросил колумнист Guardian.

Он выразил мнение, что это будет означать эпическую стратегическую неудачу Запада, которая, возможно, перекроет катастрофы Афганистана и Ирака.

«Негативные последствия для Европы, Британии, трансатлантического альянса и международного права действительно пугают. Сама эта мысль должна привлечь внимание», — подчеркнул Тисдалл.

Колумнист Guardian заметил: то, что Украина не побеждает, стало очевидным с последних дней 2023 года, когда ее контрнаступление зашло в тупик. Он напомнил, что в течение большей части 2025 года российские войска продвигались в Донецкой области и других местах, невзирая на цену — потери России погибшими и ранеными недавно превысили 1 миллион и продолжают расти.

Читайте также: Германия профинансирует поставки Украине ракет Patriot большой дальности

«Хотя большой прорыв России не произошел, для скованных, слабо обеспеченных защитников Украины война теперь является ежедневной экзистенциальной борьбой. То, что им вообще удается ее продолжать, поражает», — заявил Тисдалл.

По его словам, долго ли Украина еще сможет удерживать линию фронта, на земле и в небе, дипломатически и политически, вызывает серьезные сомнения, так как ей не хватает человеческих ресурсов, боеприпасов и ракет-перехватчиков.

Колумнист Guardian отметил, что, несмотря на это, Украина умеет нанести сильный ответный удар. Он сослался на Курскую операцию и уничтожение российских стратегических бомбардировщиков во время операции Паутина.

«Но такие временные успехи не меняют базового дисбаланса сил или общего направления движения», — добавил он.

Тисдалл также констатировал, что Украине не хватает надежных друзей, тогда как путинскую военную машину поддерживают Китай, Иран, Северная Корея и другие.

В то же время западную «коалицию желающих», которую возглавляют Великобритания и Франция, колумнист Guardian оценивает как находящуюся «в подвешенном состоянии», поскольку развертывание миротворческих сил не может состояться, а перемирие из-за неуступчивости диктатора Владимира Путина и некомпетентности Трампа не предвидится.

Тисдалл отметил, что на прошлой неделе в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер повторили знакомые обещания непоколебимой поддержки, однако обеспечить Украине эффективную военную помощь сложнее.

Он напомнил, что Великобритания и Франция, как и другие европейские страны, не располагают необходимым количеством передового оружия и боеприпасов, которые есть только у США.

Колумнист Guardian также обратил внимание на то, что, хотя канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает купить американские батареи Patriot и подарить их Киеву, его приоритетом является национальная самооборона.

«Отмеряя ракеты для Украины, он (Фридрих Мерц — ред.) утраивает оборонные расходы Германии», — написал Тисдалл, добавив, что Великобритания делает почти то же самое.

Он также назвал Трампа «американской капитулирующей обезьяной» (выражение «Cheese-eating surrender monkeys» — «Капитулирующие обезьяны, которые едят сыр» — впервые появилось в мультсериале Симпсоны и изначально касалось французов, позже оно приобрело чрезвычайную популярность среди политиков и журналистов, которые употребляли его в отношении оппонентов — ред.) и констатировал, что президент США стал «самой большой дипломатической головной болью Киева».

Колумнист напомнил, что предложенное Трампом 30-дневное прекращение огня и коммерческие соглашения между США и Россией Москва отвергла.

«После месяцев клеветы на президента Украины Владимира Зеленского и подхалимства перед Путиным „очень стабильный гений“ пришел к выводу, что российский лидер, обвиняемый в военном преступлении, говорит „глупости“ и ему нельзя доверять», — саркастически охарактеризовал политику Трампа в отношении России Тисдалл.

Читайте также: Госсекретарь США Рубио объяснил заявление Трампа о возможности поставки оружия Украине через НАТО

Он связал обещание Трампа возобновить ограниченные поставки оборонительного оружия Киеву и вероятные дополнительные санкции против РФ с тем, что эго президента США пострадало. По мнению Тисдалла, позицию Трампа может изменить «одно льстивое слово» российского диктатора.

«Как и все хулиганы, Трамп инстинктивно отдает предпочтение более сильной партии. Неудивительно, что Путин рассчитывает, что сможет истощить Украину, выстоять против Запада и выиграть войну», — добавил колумнист Guardian.

Тисдалл также выразил мнение, что пока еще не все потеряно и НАТО может занять более жесткую позицию «с Трампом или без него», закрыв небо над неоккупированной частью Украины и сбивая там российские ракеты и беспилотники.

«Россия часто нарушает суверенитет соседей НАТО. Попытки Путина вести ядерный шантаж, которые так нервировали Джо Байдена, отвратительны. Если бы только у НАТО были яйца, оно могло бы поставить его (Владимира Путина — ред.) на место», — заявил колумнист Guardian.

Он также выразил мнение, что, если это не удастся, необходимо без дальнейших проволочек ввести новые санкции США и ЕС против российской нефти, а миллиарды долларов замороженных российских активов, которые хранятся в западных банках, должны быть конфискованы и использованы для оплаты вооружений и восстановления Украины.

«Тех, кто воздержится от четкого определения позиции, таких как Индия, которая отказывается накладывать санкции на Кремль и получает прибыль от войны, следует пригласить прочитать шокирующий новый отчет Европейского суда по правам человека о дикости российских военных преступлений — и предложить выбрать сторону», — считает Тисдалл.

Колумнист Guardian подытожил, что сейчас наиболее вероятны два результата: глухая война навсегда или распад Украины.

«Поражение Украины и урегулирование на условиях гегемонии Путина будет поражением для Запада в целом — стратегической неудачей, которая предвещает эру перманентного, более широкого конфликта по всей Европе», — подчеркнул он.

Тисдалл добавил, что ни один из этих вариантов не будет означать победы и для россиян.

«Нужны большие усилия, чтобы убедить российских политиков и общественность, что эту войну, которая стоит их стране столько жизней и денег, можно завершить путем переговоров, что будут рассмотрены законные проблемы безопасности, что альтернативы гораздо хуже», — считает колумнист Guardian.

Он также заявил, что сначала россияне должны выдать Путина, которого он называет «главным архитектором этого ужаса» и «главным автором позора России», международному правосудию, отстранив его от власти.

«Путин, а не Украина, должен рухнуть», — подчеркнул в конце своей колонки Тисдалл.