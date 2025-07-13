«Вопрос не гипотетический». Что будет с ЕС и НАТО, если Украина проиграет войну — колумнист The Guardian
Украинские военные ведут огонь из самоходной гаубицы M109 Paladin неподалеку от Константиновки (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
Европа предлагает банальности, президент США Дональд Трамп колеблется, а Украина и ее восхитительный народ оказались на грани, пишет колумнист The Guardian Саймон Тисдалл. Он отметил, что НАТО должно активизироваться.
По словам Тисдалла, поражение Украины — уже не гипотетический вопрос, поэтому нужно оценить, что будет, если она проиграет войну.
Он напомнил, что Украина противостояла российскому вторжению «в течение 40 жестоких и кровавых месяцев», и все это время ее народ сталкивается с разрушительными атаками.
«Десятки тысяч людей были убиты или ранены, миллионы потеряли свои дома. Горят промышленные предприятия, магазины, школы, больницы и электростанции Украины, ее плодородные сельскохозяйственные угодья опустошены. Ее дети осиротели, травмированы или похищены», — написал колумнист Guardian.
Он констатировал, что мир не смог остановить это кровопролитие, несмотря на неоднократные призывы, но Украина, у которой меньше оружия и людей, чем у врага, продолжает сопротивляться.
Тисдалл отметил, что украинский «героизм посреди ужасов» стал привычным и его воспринимают почти как должное, однако такая беспечность выглядит все более неуместной, учитывая рекордные дроновые атаки каждую ночь, ослабление поддержки и мирных усилий США и истощение украинских солдат на фронте.
«Вопрос, который уже не является гипотетическим, становится все более реальным и насущным: что, если Украина падет?» — спросил колумнист Guardian.
Он выразил мнение, что это будет означать эпическую стратегическую неудачу Запада, которая, возможно, перекроет катастрофы Афганистана и Ирака.
«Негативные последствия для Европы, Британии, трансатлантического альянса и международного права действительно пугают. Сама эта мысль должна привлечь внимание», — подчеркнул Тисдалл.
Колумнист Guardian заметил: то, что Украина не побеждает, стало очевидным с последних дней 2023 года, когда ее контрнаступление зашло в тупик. Он напомнил, что в течение большей части 2025 года российские войска продвигались в Донецкой области и других местах, невзирая на цену — потери России погибшими и ранеными недавно превысили 1 миллион и продолжают расти.
«Хотя большой прорыв России не произошел, для скованных, слабо обеспеченных защитников Украины война теперь является ежедневной экзистенциальной борьбой. То, что им вообще удается ее продолжать, поражает», — заявил Тисдалл.
По его словам, долго ли Украина еще сможет удерживать линию фронта, на земле и в небе, дипломатически и политически, вызывает серьезные сомнения, так как ей не хватает человеческих ресурсов, боеприпасов и ракет-перехватчиков.
Колумнист Guardian отметил, что, несмотря на это, Украина умеет нанести сильный ответный удар. Он сослался на Курскую операцию и уничтожение российских стратегических бомбардировщиков во время операции Паутина.
«Но такие временные успехи не меняют базового дисбаланса сил или общего направления движения», — добавил он.
Тисдалл также констатировал, что Украине не хватает надежных друзей, тогда как путинскую военную машину поддерживают Китай, Иран, Северная Корея и другие.
В то же время западную «коалицию желающих», которую возглавляют Великобритания и Франция, колумнист Guardian оценивает как находящуюся «в подвешенном состоянии», поскольку развертывание миротворческих сил не может состояться, а перемирие из-за неуступчивости диктатора Владимира Путина и некомпетентности Трампа не предвидится.
Тисдалл отметил, что на прошлой неделе в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер повторили знакомые обещания непоколебимой поддержки, однако обеспечить Украине эффективную военную помощь сложнее.
Он напомнил, что Великобритания и Франция, как и другие европейские страны, не располагают необходимым количеством передового оружия и боеприпасов, которые есть только у США.
Колумнист Guardian также обратил внимание на то, что, хотя канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает купить американские батареи Patriot и подарить их Киеву, его приоритетом является национальная самооборона.
«Отмеряя ракеты для Украины, он (Фридрих Мерц — ред.) утраивает оборонные расходы Германии», — написал Тисдалл, добавив, что Великобритания делает почти то же самое.
Он также назвал Трампа «американской капитулирующей обезьяной» (выражение «Cheese-eating surrender monkeys» — «Капитулирующие обезьяны, которые едят сыр» — впервые появилось в мультсериале Симпсоны и изначально касалось французов, позже оно приобрело чрезвычайную популярность среди политиков и журналистов, которые употребляли его в отношении оппонентов — ред.) и констатировал, что президент США стал «самой большой дипломатической головной болью Киева».
Колумнист напомнил, что предложенное Трампом 30-дневное прекращение огня и коммерческие соглашения между США и Россией Москва отвергла.
«После месяцев клеветы на президента Украины Владимира Зеленского и подхалимства перед Путиным „очень стабильный гений“ пришел к выводу, что российский лидер, обвиняемый в военном преступлении, говорит „глупости“ и ему нельзя доверять», — саркастически охарактеризовал политику Трампа в отношении России Тисдалл.
Он связал обещание Трампа возобновить ограниченные поставки оборонительного оружия Киеву и вероятные дополнительные санкции против РФ с тем, что эго президента США пострадало. По мнению Тисдалла, позицию Трампа может изменить «одно льстивое слово» российского диктатора.
«Как и все хулиганы, Трамп инстинктивно отдает предпочтение более сильной партии. Неудивительно, что Путин рассчитывает, что сможет истощить Украину, выстоять против Запада и выиграть войну», — добавил колумнист Guardian.
Тисдалл также выразил мнение, что пока еще не все потеряно и НАТО может занять более жесткую позицию «с Трампом или без него», закрыв небо над неоккупированной частью Украины и сбивая там российские ракеты и беспилотники.
«Россия часто нарушает суверенитет соседей НАТО. Попытки Путина вести ядерный шантаж, которые так нервировали Джо Байдена, отвратительны. Если бы только у НАТО были яйца, оно могло бы поставить его (Владимира Путина — ред.) на место», — заявил колумнист Guardian.
Он также выразил мнение, что, если это не удастся, необходимо без дальнейших проволочек ввести новые санкции США и ЕС против российской нефти, а миллиарды долларов замороженных российских активов, которые хранятся в западных банках, должны быть конфискованы и использованы для оплаты вооружений и восстановления Украины.
«Тех, кто воздержится от четкого определения позиции, таких как Индия, которая отказывается накладывать санкции на Кремль и получает прибыль от войны, следует пригласить прочитать шокирующий новый отчет Европейского суда по правам человека о дикости российских военных преступлений — и предложить выбрать сторону», — считает Тисдалл.
Колумнист Guardian подытожил, что сейчас наиболее вероятны два результата: глухая война навсегда или распад Украины.
«Поражение Украины и урегулирование на условиях гегемонии Путина будет поражением для Запада в целом — стратегической неудачей, которая предвещает эру перманентного, более широкого конфликта по всей Европе», — подчеркнул он.
Тисдалл добавил, что ни один из этих вариантов не будет означать победы и для россиян.
«Нужны большие усилия, чтобы убедить российских политиков и общественность, что эту войну, которая стоит их стране столько жизней и денег, можно завершить путем переговоров, что будут рассмотрены законные проблемы безопасности, что альтернативы гораздо хуже», — считает колумнист Guardian.
Он также заявил, что сначала россияне должны выдать Путина, которого он называет «главным архитектором этого ужаса» и «главным автором позора России», международному правосудию, отстранив его от власти.
«Путин, а не Украина, должен рухнуть», — подчеркнул в конце своей колонки Тисдалл.