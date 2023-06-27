После неудачного бунта Пригожина. США могут попытаться перехватить влияние в странах Африки, где действует ЧВК Вагнера — WP 27 июня, 10:58 ЧВК Вагнера могут потерять свое влияние в Африке после бунта Пригожина в РФ (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Неудачный бунт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина может дать возможность США и другим западным странам перехватить влияние в тех странах Африки, где действуют российские наемники, пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников и аналитиков.

По данным издания, попытка военного переворота в России в минувшие выходные вызвала беспокойство в тех районах Африки, где лидеры использовали силы ЧВК Вагнера для укрепления своей власти. Теперь они находятся в ситуации, что ЧВК Пригожина может быть ослаблена или даже ликвидирована.

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«Репрессии Кремля против Вагнера будут иметь далеко идущие последствия в Африке и на Ближнем Востоке, где Вагнер поставлял смертоносную огневую мощь деспотам и силовикам, продвигая международную повестку дня Москвы», — говорится в материале.

В ЦАР и Мали уже говорят о последствиях неудачного бунта в РФ.

«Все напуганы. Все знают, что то, что происходит в России, отразится на нас», — сказал политический аналитик из Бамако, столицы Мали, который говорил на условиях анонимности.

Чиновники и эксперты говорят, что еще слишком рано говорить о том, отступит ли Вагнер из Африки или Пригожину будет позволено продолжать руководить разросшимися операциями наемников за пределами России. На данный момент вагнеровцев все еще можно увидеть на контрольно-пропускных пунктах и других объектах безопасности в Африке.

Многие западные чиновники и региональные власти скептически относятся к тому, что «перемирие», заключенное между Пригожиным и Кремлем, может продлиться долго.

«Анализ угрозы Вагнера в Африке придется пересмотреть. Возможно, в долгосрочной перспективе оценка угрозы будет снижена, хотя в краткосрочной перспективе ситуация может ухудшиться. Но то, что грядут перемены, совершенно ясно», — отметил ведущий научный сотрудник Атлантического совета Питер Фам.

В Мали, где в этом месяце власти еще больше переместились в орбиту России, попросив миротворческие силы ООН вывести войска, оставив Вагнера в качестве основного международного военного партнера, официальные лица не давали публичных комментариев с момента появления новостей о бунте Пригожина.

«Даже если Пригожину пообещали, что он сможет управлять в Африке, чиновники выразили скептицизм в отношении того, что Кремль в конечном итоге будет придерживаться этой сделки, отчасти из-за экономического и геополитического значения Африки для Москвы. Одним из преимуществ Вагнера для Москвы было то, что они позволяли России действовать в Африке „как официально, так и неофициально“. При этом группа, которую обвиняли в нарушении прав человека, часто продвигала интересы Кремля, но при этом действовала с определенным уровнем правдоподобного отрицания», — подчеркнули журналисты.

Фам добавил, что структура Пригожина в Африке может «распасться на полдюжины мини-Вагнеров», которые будут действовать более автономно. Однако уже сейчас очевидно то, что, по крайней мере, в ближайшие месяцы Пригожин «не будет сосредоточен на своих африканских предприятиях».

Аналитики при этом отмечают, что группа Пригожина предоставляла африканским странам как оборудование и обучение, так и прямую военную поддержку и защиту действующих режимов, чего Вашингтон гарантировать не может.

Чиновник Белого дома в разговоре с изданием заявил, что президент ЦАР Фаустин-Арханжа Туадеру разочарован сотрудничеством с ЧВК Вагнера из-за того, что группа получила под контроль часть ресурсов страны. Ведутся переговоры с Вашингтоном о том, какую поддержку ЦАР могут оказать США. К США за поддержкой также обращались власти Буркина-Фасо, где не так давно начала работать ЧВК Вагнера.

В начале года издание Politico сообщало, что Кремль наращивает активность ЧВК Вагнера в Центральноафриканской Республике и Мали, в том числе для борьбы с антипутинскими настроениями и защиты интересов страны-агрессора.

Бунт Пригожина в России и поход Вагнера на Москву — что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Но конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше. Главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточном снабжении вагнеровцев боеприпасами.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем» (не упоминая, правда, его фамилию) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».