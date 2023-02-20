Что будет после победы Украины. 24 интеллектуала и общественных деятеля создали Манифест устойчивого мира 20 февраля, 21:20 Впервые манифест был представлен в Мюнхене, где проходила конференция по безопасности (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Представители украинского гражданского общества в рамках Мюнхенской конференции по безопасности представили Манифест устойчивого мира «Мир после нашей победы». Он содержит видение послевоенного мироустройства и наказания страны-агрессора.



Манифест стал результатом многомесячной работы 24 украинских публичных интеллектуалов и общественных деятелей, сделавших попытку «очертить рамки украинской победы».

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«Освобождение всей территории Украины и завершение военных действий не означает завершения войны. И дело не только в возмещении причиненного вреда и наказании виновных: разгоряченные антиукраинские и антизападные настроения и имперские амбиции как российской элиты, так и простых россиян рано или поздно приведут к следующей эскалации и войне. Чтобы обезопасить Украину и мир от новой агрессии, антивоенная коалиция должна создать такие условия, следствием которых станут глубокие внутренние изменения в РФ, которые станут гарантией устойчивого мира», — говорится в тексте документа, который авторы предоставили NV.

Мир уже не будет таким, как до войны, убеждены составители манифеста, поэтому целью является не возвращение к предвоенному положению, а с учетом его недостатков, которые позволили случиться войне, создать новый, более безопасный уклад.

"Невозможно получить мир ценой справедливости или справедливость ценой мира. Для устойчивой международной безопасности справедливость и мир должны быть достигнуты одновременно», — пишут украинские публичные интеллектуалы.

Агрессор должен понести ответственность за войну, предполагает манифест.

● Преступники должны быть наказаны: за агрессию, за военные преступления, за преступления против человечности, за геноцид и разжигание ненависти, что привело к немыслимой в XXI веке войне.

● Не все потери можно возместить, погибли сотни тысяч человек, миллионы жизней разрушены. Но все материальные убытки необходимо оценить и возместить, все потери — максимально компенсировать.

● РФ должна понести статусные потери, недопустимо, чтобы она через мировые организации влияла на международную политику, агрессор не может являться членом Совета Безопасности ООН.

● Выход РФ из войны должен учитывать приоритет интересов украинского общества и уважение ксуверенитета и территориальной целостности Украины; юридические акты, совершенные на оккупированных территориях, ничтожны.

В то же время Украина имеет право не только требовать правосудия за совершенные россиянами преступления, но и получить четкие гарантии устойчивого мира в будущем, отмечает авторский коллектив.

● Основными условиями устойчивого мира являются членство в Европейском Союзе и НАТО.

● Западные общества должны избавиться от веками навязанных стереотипов о "русском величии", которые потворствовали имперской агрессии России и ее колониальной политике в отношении соседних стран.

● Россия должна привести свой конституционный строй, общественный уклад и политику к современным нормам. Развенчание концепции «русского мира» создаст условия дальнейшей трансформации общественного сознания для деколонизации страны.

● Процесс «дерашизации» должен начаться с искоренения имперской исторической памяти, то есть отказа РФ от идей исторической исключительности России как отдельной цивилизации, превосходства и территориальных претензий к соседним странам.

● Мировое сообщество должно требовать демилитаризации и денуклеаризации РФ для уменьшения рисков агрессии.

● Отказ от российских энергоносителей лишит РФ возможности применить их как оружие, а также ускорит переход на зеленую энергетику.

Авторы манифеста считают, что воплощение его идей обеспечит постоянный мир в интересах всех народов и на практике реализует во всей Европе лозунг «Никогда снова».

4 марта в 12:00 в Мистецькому арсеналі в Киеве состоится презентация и обсуждение манифеста с участием авторов и подписантов.

Авторами манифеста стали:

Ольга Айвазовская, глава правления Гражданской сети ОПОРА

Андрей Андрушкив, младший сержант ВСУ, магистр теологии

Константин Батозский, политолог

Николай Выговский, общественный деятель

Евгений Глибовицкий, директор аналитического центра pro.mova

Анна Гопко, председатель правления Сети защиты национальных интересов АНТС, Международный центр украинской победы (ICUV)

Михаил Гончар, президент Центра Стратегия XXI, главный редактор журнала Черноморская безопасность

Владимир Горбач, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии

Ярослав Грицак, профессор Украинского Католического Университета

Наталья Гуменюк, журналистка

Оксана Дащаковская, руководитель офиса Международного фонда Відродження во Львове

Орест Друль, редактор Збруч

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах

Игорь Колиушко, председатель правления Центра политико-правовых реформ

Алексей Ковжун, медиаконсультант

Александра Матвийчук, глава Центра гражданских свобод

Маси Найем, военнослужащий ВСУ, адвокат

Богдан Панкевич, соучредитель, член политсовета Украинской Галицкой партии

Святослав Павлюк, исполнительный директор Ассоциации Энергоэффективные города Украины

Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской и Львовской бизнес-школ

Роман Романов, директор программы «Права человека и правосудия», Международный фонд Відродження

Тарас Стецькив, народный депутат Украины пяти созывов

Александр Сушко, исполнительный директор Международного фонда Відродження

Дмитрий Шульга, директор программы «Европа и мир» Международного фонда Відродження