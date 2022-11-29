Перемирие сейчас будет означать, что Россия оставит себе оккупированные территории Украины — Штайнмайер 29 ноября, 13:15 Штайнмайер заявил, что время для переговоров с РФ еще не пришло (Фото:John Macdougall/Pool/Reuters)

Перемирие Украины с РФ на данном этапе будет означать, что Кремль оставит себе оккупированные территории, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В интервью DW он отметил, что время для переговоров о возможном прекращении огня еще не пришло, а все рекомендации об этом сейчас несерьезны.

«Все рекомендации о прекращении огня сейчас, конечно, несерьезны, потому что прекращение огня на данном этапе оправдало бы несправедливость, которая уже произошла. Прекращение огня сейчас означало бы, что Россия сохранит оккупированную территорию за собой. Это значит, что нарушение границ, игнорирование геноцида и захват земель также не будут наказаны», — пояснил Штайнмайер.

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В то же время он подчеркнул, что проявляет осторожность в отношении гарантий безопасности для Украины.

«Сейчас мы все еще находимся на этапе, когда мы не можем сказать, как именно могут выглядеть такие гарантии безопасности», — резюмировал президент Германии.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности;

уважение Устава ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.

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После бегства российских оккупантов из Херсона в МИД страны-агрессора РФ заявили, что Москва открыта к диалогу с Украиной «без предварительных условий».

В Министерстве иностранных дел на это ответили, что кремлевский режим сейчас не в том положении, чтобы диктовать Украине какие-либо условия.

Зеленский также заявил, что Украина получила сигналы от иностранных лидеров, что Путин может хотеть «прямых переговоров». В Кремле это опровергли, заявив, что «публичных переговоров не существует».