Что произойдет, если Путин решит применить ядерное оружие против Украины — анализ AFP 25 сентября, 13:00 Россия может взорвать ядерную бомбу над водой или в воздухе над Украиной (Фото:kremlin)

Россия может применить одну или несколько единиц тактических ядерных бомб мощностью от 0,3 до 100 килотонн, взорвав их над водой или в воздухе над Украиной, чтобы создать электромагнитный импульс, который выведет из строя электронное оборудование, говорится в анализе AFP.

Журналисты французского агентства побеседовали с несколькими экспертами и официальными лицами о возможных сценариях того, что может произойти, если Россия решит применить ядерное оружие.

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Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин на фоне планов аннексировать оккупированные украинские территории на востоке и юге в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, подчеркнув, что на этот раз он якобы не блефует.

«В случае угрозы территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — сказал он.

Однако аналитики не уверены, что российский президент хочет стать первым, кто использует ядерное оружие с тех пор, как США сбросили атомную бомбу на Японию в 1945 году.

Как может выглядеть российская ядерная атака?

Аналитики, с которыми пообщалась AFP, считают, что Москва, вероятнее всего, может развернуть одну или несколько «тактических» или боевых ядерных бомб.

Это оружие мощностью от 0,3 до 100 килотонн — «маленькая» по сравнению с 1,2 мегатоннами крупнейшей стратегической боеголовки США или 58-мегатонной бомбы, испытанной Россией в 1961 году. Тактические бомбы предназначены для ограниченного влияния на поле боя по сравнению со стратегическим ядерным оружием.

Но, как отмечается, слова «маленький» и «ограниченный» относительны: атомная бомба, сброшенная США на Хиросиму в 1945 году, имела мощность всего 15 килотонн.



Куда могла бы ударить Москва?

Аналитики говорят, что целью России при применении тактической ядерной бомбы в Украине было бы вынудить ее сдаться, а также разделить западных партнеров Киева.



Марк Канчиан, военный эксперт по программе международной безопасности CSIS в Вашингтоне, сказал, что Россия, скорее всего, не будет использовать ядерное оружие на линии фронта. По его словам, чтобы захватить 20 миль (32 километра) территории может потребоваться 20 небольших ядерных бомб — это небольшое преимущество при огромных рисках последствий использования ядерного оружия и ядерных осадков.

«Просто одной [бомбы] будет недостаточно», — сказал Канчиан.

Москва могла бы послать сильный сигнал и избежать значительных потерь, взорвав ядерную бомбу над водой или в воздухе над Украиной, чтобы создать электромагнитный импульс, который выведет из строя электронное оборудование, предполагают эксперты.

Или Путин может выбрать большие разрушения и смерти и атаковать украинскую военную базу или ударить по городскому центру, например в Киеве, вызвав массовые потери и, возможно, ликвидировав политическое руководство страны.

«Такие сценарии, вероятно, были бы направлены на раскол альянса НАТО и глобального консенсуса против Путина», — считает Джон Вольфшталь, бывший эксперт по ядерной политике Белого дома.

Но «непонятно, будет ли такой шаг иметь успех, и не будет ли это рассматриваться не как решительность, а как отчаяние», добавляет эксперт.

Должен ли Запад ответить ядерным оружием?

AFP отмечает, что Запад остается неоднозначным относительно того, каким должен быть ответ на тактический ядерный удар, и выбор сложный.

США и НАТО не хотят казаться слабыми перед ядерной угрозой. В то же время они хотели бы избежать возможности того, что война в Украине, не являющейся членом НАТО, может перерасти в гораздо более широкую, разрушительную глобальную ядерную войну.

Эксперты говорят, что у Запада не будет другого выхода, как ответить, и ответ должен дать НАТО, а не только Соединенные Штаты.

Вольфшталь отмечает, что любой ответ должен «обеспечить как то, что военная ситуация для Путина не улучшится в результате такого удара, так и то, что его политическое, экономическое и личное положение пострадает».

Издание напоминает, что США разместили около 100 единиц собственного тактического ядерного оружия в странах НАТО и могут ответить подобным образом российским войскам.

Это продемонстрировало бы решительность и напомнило бы Москве об опасности ее действий, считает Мэтью Крониг из Atlantic Council.

Однако, по его словам, «это также может спровоцировать российское ядерное возмездие, что повысит риск большего ядерного обмена и последующей гуманитарной катастрофы».

Другой риск заключается в том, что некоторые члены НАТО могут отказаться от ядерного ответа, обслуживая цели Путина по ослаблению альянса.

Дать Украине возможность напасть на Россию?



Некоторые эксперты предполагают, что более эффективным ответом на российскую ядерную атаку станет рост военной и дипломатической поддержки Украины и поставки Киеву большего количества летального оружия для нападения на РФ.

«Использование ядерного оружия Россией может дать возможность убедить некоторые страны, которые до сих пор не изъявляли желания — например, Индию и, возможно, даже Китай — принять участие в усилении санкций против РФ», — сказал Крониг.

Кроме того, Соединенные Штаты могли бы предложить Украине самолеты НАТО, современные противоракетные комплексы Patriot и THAAD, а также ракеты большой дальности ATACMS, которые могли бы использоваться украинскими силами для ударов в глубь России.

«Какие бы ограничения мы не устанавливали в отношении украинских сил — а я думаю, что у нас есть определенные ограничения — я думаю, что мы снимем их всех», — подытожил Марк Канчиан.

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