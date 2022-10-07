«Изолирует Россию». Какими будут последствия применения Путиным ядерного оружия — экс-посол США в Украине 7 октября, 12:48 Владимир Путин наблюдает за пуском ракеты во время военно-морских учений на арктическом севере России с борта атомного ракетного крейсера Петр Великий, август 2005 года (Фото:ITAR-TASS/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE via REUTERS)

Бывший посол США в Украине и бывший специальный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор в интервью НВ рассказал, какими будут последствия применения ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным.

«Очень многие военные эксперты, с которыми я говорил за последнее время, утверждают, что использование ядерного оружия в войне с Украиной не имеет военного смысла. Его использование также не имеет политического смысла. Сегодня Россия еще может рассчитывать на весьма слабую поддержку своих военных действий Китаем, Индией или другими странами мира. Но как только она применит тактическое ядерное оружие, и эта поддержка исчезнет. Россияне будут полностью изолированы и не получат от своего акта никакой выгоды», — сказал Тейлор в интервью НВ.

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Он отметил, что президент США Джо Байден и его советник в сфере безопасности Джейк Салливан уже дали понять российскому правительству, что любое использование ядерного оружия повлечет за собой катастрофические последствия.

«США и НАТО ответят на любое использование ядерного оружия, и это станет катастрофой для России. Русские это понимают. И президент США, и лидеры Европы уже дали понять, что этим их не запугаешь, и, что самое главное, этим не запугаешь украинцев. Они слышат эти угрозы и продолжают эффективно теснить врага по всем направлениям», — подчеркнул американский дипломат.

На уточняющий вопрос о том, что будет, если Россия применит ядерное оружие, но сделает это, например, в нейтральных водах Черного моря, бывший посол США ответил, что результат будет таким же: это еще больше изолирует Россию от внешнего мира, но не остановит украинцев и США — «мы только будем передавать еще больше вооружения и боеприпасов Украине».

Во время выступления на благотворительном мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке президент США Джо Байден назвал ядерные угрозы российского президента Владимира Путина «перспективой Армагеддона».

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

