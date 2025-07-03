— Пентагон заявляет, что предоставляет рекомендации Дональду Трампу по военной помощи Украине. Подытожим все то, что есть в публичном пространстве к текущему моменту. На каком этапе сейчас эта вся ситуация? Можно ли утвердительно говорить, что назревает большая проблема, или она уже фактически перед нами?

Реклама

— Я думаю, что большая проблема хотя бы заключается в том, что нас об этом не предупреждают. Об этом говорит официальная реакция Министерства обороны Украины, как и Министерства иностранных дел, — пригласить разговор с коллегами из Министерства обороны США для того, чтобы узнать, что происходит.

И мне кажется, что это уже, как минимум, не то чтобы позитив, когда ты не знаешь [о прекращении помощи] и тебе надо звонить и спрашивать, а что теперь будет, или как будет, будет ли вообще; а когда будет, если будет? Это не те вопросы, которые должны возникать вообще, когда речь идет о партнерских отношениях.

Второй аспект — это то, что Министерство иностранных дел вызвало поверенного в делах Украины и диппредставителя Соединенных Штатов Америки, но, вероятно, он также ничего не знал. Потому что, по крайней мере в сообщении от Министерства иностранных дел, также не содержалось никакой конкретики относительно позиции американцев. И вполне возможно, что действительно они ничего не знают.