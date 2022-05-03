Конец войны или объявление мобилизации? Чего ожидают от России 9 мая после провала планов Путина отпраздновать победу над Украиной 3 мая, 15:56 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Шествие в честь 1 мая 2022 года в российском Омске (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Еще 1 апреля глава СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что российский диктатор Владимир Путин хочет завершить войну с Украиной до 9 мая и провести в этот «сакральный день» парад в честь победы. Однако уже стало очевидно, что ему это не удастся.

Еще 21 апреля в Минобороны Великобритании заявляли, что РФ хочет добиться к 9 мая каких-нибудь серьезных успехов в войне против Украины. А 2 мая глава МИД РФ Сергей Лавров признал, что таких успехов не ожидается.

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«Наши военные не будут искусственно подстраивать свои действия под какую-либо дату, включая День победы. Темпы проведения операции в Украине в первую очередь зависят от необходимости минимизации рисков для гражданского населения и российских военных», — сказал глава МИД страны-агрессора.

Тем не менее 9 мая сохраняет свое «сакральное» значение для Путина. НВ собрал прогнозы того, что может в этот день произойти.

Война закончится?

Самый оптимистичный и одновременно самый невероятный прогноз озвучил папа Римский Франциск, сославшись на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Орбан, когда я встретил его, сказал мне, что у россиян есть план, что все закончится 9 мая. Я надеюсь, что это так, чтобы мы также поняли скорость эскалации в эти дни. Потому что теперь это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это отнимает у Украины Черноморский порт», — сказал он.

При этом даже сам папа, комментируя этот прогноз, заявил, что «настроен пессимистично».

Объявление о мобилизации

Еще в конце апреля западные СМИ и военные эксперты утверждали, что в случае невозможности объявить о победе или хотя бы создать ее видимость к 9 мая этот день обозначит переход от «специальной военной операции» к «войне». Тогда эксперты заявляли, что в этом случае Россия объявит о национальной мобилизации и возникнет опасность дальнейшей эскалации боевых действий в Украине.

«Учитывая цену войны в человеческих потерях, что составляет [для России] до 20 тыс. погибших солдат, а также нестабильность внутренней поддержки продолжения боевых действий, шансов на успешную национальную мобилизацию в стране мало», — отмечал в комментарии Newsweek неназванный военный, работающий в Пентагоне.

О том, что Путин объявит 9 мая о национальной мобилизации, 29 апреля заявлял министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Я не удивлюсь… что он, вероятно, собирается объявить, что „сейчас мы находимся в состоянии войны с нацистами всего мира, и нам необходимо провести массовую мобилизацию русского народа“», — заявил Уоллес.

Министр считает, что диктатор попробует отказаться от термина «специальная операция».

«Он готовил почву, чтобы сказать: «Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса», — сообщил Уоллес.

О том, что Россия готовится объявить о мобилизации 9 мая, заявил в интервью НВ начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Да, они готовятся. Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них налицо, и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации», — заявил Буданов.

Руководитель ГУР считает, что необходимость мобилизации кремлевский режим будет объяснять тем, что РФ якобы воюет не с Украиной, а с «англосаксонским миром».

По его словам, планом Кремля на 9 мая была победа на Донбассе, но этого не будет.



«Это их цель, но не будет этого, не успевают. Никаким образом они не успевают», — заверил руководитель ГУР.

О том, что Путин 9 мая может объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции», сообщил также CNN со ссылкой на чиновников США и Запада.

«Западные чиновники давно полагали, что Путин воспользуется символическим значением и пропагандистской ценностью этого дня, чтобы объявить либо о военных достижениях в Украине, крупной эскалации боевых действий — или и о том, и о другом», — говорится в материале.

Чиновники также готовятся к тому, что Путин 9 мая официально объявит Украине войну. Канал отмечает, что официальное объявление войны 9 мая потенциально может усилить общественную поддержку вторжения.

«Они вторгнутся, затем объявят о победе, а затем выведут свои войска только для того, чтобы позволить украинцам вернуть (территорию — ред.)», — сказал чиновник журналистам на брифинге в Пентагоне.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов 3 мая в своем блоге заявил, что, по его мнению, всеобщую мобилизацию Россия 9 мая не объявит.

«Да, Россия может, по разным оценкам, до 18 млн мобилизационного резерва призвать. Но что делать с таким количеством людей в армии? Где столько взять вооружения? Их нужно одеть, накормить, вооружить и так далее. … В военном плане это не имеет смысла, а в экономическом плане это будет очень тяжело для самой России.», — подчеркнул он.

При этом Жданов считает, что в РФ объявят частичную мобилизацию, «но будут ее объявлять скрыто, без помпы и без распространения в СМИ», чтобы не вызывать панику в стране. По его мнению, она будет проходить в приграничных с Украиной областях, где уже сейчас «проводят операцию под чужим флагом, фактически дегуманизируют Украину, и показывают, будто это мы совершаем у них там теракты».

«Cегодня уже в российских СМИ пишут, что ожидают введения красного уровня террористической угрозы. А следующий уровень — это военная угроза и фактически это и будет объявлением общей мобилизации в этих приграничных с Украиной областях. Вот как они будут оформлять эту мобилизацию, если решили, что на сегодняшний день это необходимо», — уверен Жданов.

Писатель, политический аналитик и кандидат политических наук Сергей Постоловский заявил в своем блоге, что верить на 100% заявлениям о планах всеобщей мобилизации в РФ не стоит, но прислушаться к ним нужно.

«Если исходить из логики символизма, сторонником которой является Путин, дата 9 мая лучшая из всех возможных, чтобы объявить войну и всеобщую мобилизацию», — считает он.

При этом Постоловский отмечает, что официальное объявление войны создаст для России целый ряд проблем.

«Прежде всего официальное объявление Россией войны Украине позволит нам обращаться к союзникам и формировать коалицию, которая будет предусматривать участие военных разных стран мира на нашей стороне. Низкая вероятность того, что многие согласятся на это, но некоторые страны точно согласятся. К примеру, Польша, Литва, Латвия, Эстония, возможно Британия. Турция, США, Франция, Германия не согласятся, но смогут значительно увеличить экономическую, военную, гуманитарную и политическую поддержку Украины», — отметил он.

Кроме того, официальное объявление войны, считает Постоловский, ускорит введение нефтяного эмбарго в отношении России и спровоцирует новый пакет санкций, «которые через несколько месяцев поставят окончательный крест на экономике России».

Однако политический аналитик считает, что Путин «живет в мире собственной искаженной логики».

«И потому с высокой вероятностью, если он и не объявит войны, может объявить что-то вроде добровольной массовой мобилизации. … В его воображении массовая мобилизация может способствовать не только победе в войне, но и росту его личных рейтингов», — отмечает эксперт, подчеркивая, что в этом состоит главная ошибка российского диктатора.

«Можно предположить, что какая-то часть мужчин страны-оккупанта действительно готова идти на войну. У них просто нет другого выхода и они действительно бездумное мясо, искренне верящее в справедливость путинской войны. Но они пойдут на войну не для того, чтобы погибнуть, а чтобы побеждать, воровать, насиловать. И как только они начнут погибать, а делать это они будут с большой скоростью, на смену всеобщей мобилизации придет всеобщая паника», — прогнозирует Постоловский. Такая паника, по его мнению, может привести к локальным протестам, а затем перерасти во всероссийский бунт.

При этом, по словам Постоловского, Путин пойдет на массовую мобилизацию «с высокой вероятностью».

Аннексия « Л/ДНР»

Еще одним вариантом того, что может произойти 9 мая, является аннексия Россией «Л/ДНР», пишет CNN. Также Россия может начать наступление на Одессу или объявить о полном контроле над Мариуполем.

Согласно заявлению 2 мая посла США в ОБСЕ Майкла Карпентера, у США есть «в высшей степени заслуживающие доверия» данные разведки о том, что Россия попытается аннексировать Луганск и Донецк «где-то в середине мая». Есть также признаки того, что Россия может планировать объявить и аннексировать «народную республику» в юго-восточном городе Херсоне, отмечает CNN.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил 2 мая, что «есть веские основания полагать, что россияне сделают все возможное, чтобы использовать» 9 мая в пропагандистских целях.

Прайс добавил, что «было бы большой иронией, если бы Москва воспользовалась случаем „Дня Победы“ для объявления войны, что само по себе позволило бы им увеличить количество призывников так, как они не могут сделать этого сейчас, так как это было бы равносильно раскрытию всему миру, что их военные усилия терпят неудачу, что они находятся в затруднительном положении в своей военной кампании и военных целях».

«Я совершенно уверен, что в преддверии 9 мая мы услышим больше из Москвы. Я совершенно уверен, что вы также услышите больше от Соединенных Штатов, от наших партнеров, в том числе наших партнеров по НАТО, в преддверии 9 мая», — добавил Прайс.



Каша и водка в оккупированной Каховке и массированные атаки по Луганской области

30 апреля Каховская городская территориальная община сообщила, что в оккупированном городе коллаборационная «власть», которую назначили российские военные, планирует масштабно отметить 9 мая.

«Нынешние нацисты планируют танцы с бубнами по поводу разгрома своих соплеменников — немецких нацистов», — говорится в сообщении.

Коллаборант из горсовета Каховки Павел Филипчук, которого захватчики назначили «мэром», анонсировал в городе парад, митинг и проход «бессмертного полка». По окончании «торжественного митинга» всем желающим обещают кашу и сто грамм.

Основная часть мероприятия состоится в Каховке, а в Новой Каховке организуют концерт.

3 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во время новостного эфира, опубликованного на его странице в Facebook, заявил, что 9 мая российские оккупанты возможно нанесут по Луганской области массированные атаки.

По его словам, россияне будут применять тяжелую технику, включая артиллерию, реактивные системы залпового огня, такие как Град, Смерч, а также использовать авиацию.

«И будут просто бомбить, наносить массированные удары, попытаются уничтожить недоступную для них инфраструктуру Луганщины», — отметил Гайдай.

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