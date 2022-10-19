«Ублюдков в РФ более чем достаточно». Интервью с Климкиным — о путинских «трюках», неприятном сюрпризе для РФ от G7 и антииранской коалиции 19 октября, 16:20 Эксклюзив НВ Павел Климкин (Фото:Re: Open Zakarpattia/Facebook)

Диктатор Владимир Путин всегда хотел доказать, что Украина несостоявшееся государство, а мы должны доказать, что Россия — империя, не имеющая права на существование, убежден бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Дипломат в интервью Радио НВ рассказал, какие «уродские трюки» готовит диктатор, чтобы уменьшить поставки оружия Украине, как страны Большой семерки готовят для Путина неприятный сюрприз и кто может входить в антииранскую коалицию, которая будет влиять в том числе на предоставление страной дронов и ракет агрессору.

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— Трансформируются ли эти варварские удары Россией в оружие, которое получают ВСУ? И состоятся ли дальнейшие экономические удары по путинскому режиму?

— Да. Очень простой ответ одним словом. Но я в двух словах, по пальцам, как говорится, попробую объяснить, как я понимаю тактику Путина.

В голову Путина никто из нас не влезет. У нас она по одному, у него — по-другому действует. Он переключился на тактику кнута и пряника. Кнут — это то, что он делает, во-первых, пугая Запад, нас ядерным оружием. Мы уж точно не пугаемся, нас ничем не запугать. Но часть Запада еще пугается.

Удары по критической инфраструктуре — это однозначно геноцид. И то, что Путин сейчас делает, поможет намного быстрее и точнее доказать это потом в международных судах. И я бы на месте российской верхушки очень-очень задумался над этим. Поскольку [в суде] не только Путин будет: так или иначе они там все связаны.

То есть здесь не отвертеться тем, получал ли приказ, не получал приказы. Геноцид — это серьезное дело. [Совершение военных] преступлений уже всем понятно, преступлений против человечности. Но геноцид также однозначно будет доказан. И это значит, что будет ответ, будет поднятие ставок с нашей стороны и со стороны Запада.

Сначала это будет гораздо больше более сложных и более современных, хайтековых систем ПВО. Но потом, конечно, больше другого оружия. И одновременно будут санкции, но не знаю, только ли они. Я очень надеюсь, что в конце концов Запад дубину возьмет и заберет в конце концов полностью или часть российских активов, которые сейчас заморожены, но их нужно еще криминализировать.