Коллаборант Сальдо пригрозил ударом по Молдове после взрыва на Чонгарском мосту. Кишинев ответил 22 июня, 14:07 Российский коллаборационист Владимир Сальдо (Фото:Скриншот видео Владимир Сальдо/Telegram)

Гауляйтер в Херсонской области Владимир Сальдо пригрозил ударить по территории Молдовы после взрыва на Чонгарском мосту, в котором оккупанты обвинили Украину.

Об этом он заявил в видео, которое опубликовал в четверг, 22 июня.

Сальдо сказал, что россияне могут нанести удары по мостам в Одесской области и молдавскому селу Джурджулешты, где действует пункт контроля на границе с Украиной

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«Все эти координаты известны, поэтому вскоре будет очень серьезный ответ», — заявил коллаборационист.

Министерство иностранных дел Молдовы осудило угрозы Сальдо, назвав их «недопустимыми».

«Прямые угрозы в адрес нашей страны являются абсолютно неприемлемыми. Посольство России в Молдове предоставит объяснения сегодня в МИД Молдовы», — заявили в ведомстве.

22 июня российские оккупанты заявили об ударе по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область и Крым. Сальдо утверждает, что обстреляли несколько мостов в районе Чонгара. По разным оценкам, на его восстановление уйдут недели; транспорт курсирует по резервному маршруту.

Комментируя событие, в Главном управлении разведки МО Украины заявили, что «дальше будет». Кремль о взрыве говорить не захотел.